Бу күннэргэ Ил Дархан ыйааҕынан уһун үйэлээх дьон уопсастыба, сиэр-майгы, духуобунас уонна өрөспүүбүлүкэ норуоттарын үгэстэрин сайдыытыгар киллэрэр кылааттарын бэлиэтээн туран, 100 сааһын томточчу туолбут Анна Николаевна Соловьеваҕа “Үйэ Саас” бэлиэни туттардылар.
Анна Николаевна Аҕа дойду Улуу сэриитин бэтэрээнэ, элбэх оҕолоох ийэ, ССРС “Ийэ килбиэнэ” уордьанын толору кавалера, Таатта улууһун бочуоттаах олохтооҕо.
Ытык кырдьаҕаска чэгиэн доруобуйаны, этэҥҥэ буолууну баҕарабыт!
Кыым.ру.
Хаартыска: Бикипиэдьийэ