Дьокуускайга тутулла турар “Ленские высоты” бырайыак туһунан үксүгүт истибит буолуохтаах. Бу бырайыагы Екатеринбург куораттан “Проспект” ГК атыылаһан ыллыбыт.
Мин, Юрий Владимирович Моисеенко, хампаанньа генеральнай дириэктэрэбин.
“Ленские высоты” бырайыагы туох сыаллаах атыыласпыппыт туһунан нэһилиэнньэҕэ анаан быһаарар санааланным. Пермь куоракка тутуу бырайыагар үлэлэһэбит, ол чэрчитинэн Арассыыйаҕа биллэр “Дом.РФ” бааны кытта ыкса сибээстэһэбит. Бу баан интэриэһинэй бырайыакка болҕомтобутун уурарбытыгар этии киллэрбитэ. Сиһилии үөрэтэн баран, атыылаһарга быһаарыммыппыт. Биһиги санаабытыгар, “Ленские высоты” – Дьокуускайга тутулла турар эбийиэктэртэн бастыҥнара.
Билигин иннибит диэки түһүнэн, күүскэ ылсан үлэлиибит. Бырайыакка көстөр кырасыабай тутууну хайдах баарынан олоххо киллэрэр соруктаахпыт.
Кэлиҥҥи 20-чэ сылга тутуу эйгэтигэр баарбын. Девелопмеҥҥа баан үлэтиттэн кэлбитим. 2000 сс. саҕаланыыларыгар Екатеринбург биир бөдөҥ баанын (СКБ-баан) бэрэссэдээтэлин солбуйааччы ипэтиэкэ өҥөтүн киллэрэн барбыта. Бааныгар бу хайысханы сайыннараары тутар хампаанньалары кытта үлэлэспитэ. Ол кэмҥэ ипэтиэкэ диэн тыл олус да сонуннук иһиллэрэ! Күн-дьыл түргэнник элэҥниир... Сааһым даҕаны балай эмэ, сотору 58 сааспар үктэнэбин.
Тутар хампаанньалары кытта алтыһан, үгэс буолбут кирэдьиит тутууну үбүлүүргэ барсыбатын билбитим. Оччолорго бырайыагы үбүлээһин диэн суоҕа. Өйү үлэлэттэххэ эрэ табыллар кэм кэлбитэ: кирэдьиит ньыматынан үлэлиир уонна долевой ньыманан тутар хампаанньалары инбэстииссийэлиир пиирмэни баан иһинэн тэрийбиппит. Салгыы сайдан-кэҥээн барбыппыт, тутар хампаанньа быһыытынан үлэлииргэ холоммоппут. 2007 с. биһиги сүрүн тэрилтэбит (Синара Группа) девелоперскай урбааны сайыннарарга ылсыбыта. Мин онно көспүтүм. “Синара-Девелопмент” тэрийбиппит, итиннэ 2007–2014 сс. кэмиэрчэскэй дириэктэр быһыытынан үлэлээбитим. Ол кэннэ чугас табаарыһым, биһиги тэрийээччибит А.Ю. Петров бэйэбит пиирмэбитин арынарбытыгар этии киллэрбитэ. Ол курдук, 2014 сылтан “Проспект” ГК үлэлиибин.
Бу сыллар усталарыгар Екатеринбурга 18 дьиэни (сиэксийэни) туттубут. Өссө икки эбийиэги сыл бүтүөр диэри үлэҕэ киллэриэхпит. Үсүһү – кэлэр сыл саҥатыгар. Ону таһынан Пермь куоракка “Эспланада” атыы-эргиэн киинин уонна “Radisson Hotel Perm” биэс сулустаах гостиницаны тутан үлэҕэ киллэрбиппит.
Маҥнай үлэлиирбитигэр “Хас биирдии бырайыакпыт – сэдиэбир!” диэн этиилээх этиибит. Кэлин тутар дьиэбит олус элбээн, арыый умнулла быһыытыйда. Ол да гыннар киэн туттар бырайыакпыт элбэх. “Ленские высоты” инники күөҥҥэ туттар бырайыакпыт буолуоҕа диэн эрэннэрэбит.
Олоххо киллэрбит бырайыактарбытыттан түөрдүн эһиги болҕомтоҕутугар хаартысканан таһаарабыт.
“Бэйэҕин хайҕаабатаххына, ким хайгыаҕай?” диэн этии баар. Үлэлээбит хас биирдии бырайыакпын өрө тутар уонна тиһэҕэр диэри тиэрдэр майгылаахпын. Сорох тутар хампаанньалар ырыынагы кыайан уйбакка туораабыт түгэннэрэ элбэх. Тутар хампаанньа инбиэстэр (баантан) быһыытынан үлэлииригэр, чахчы, уустук кэмнэр этилэр. Бэйэҥ тутааччы буоллаххына, судургу – барыта бэйэҕиттэн тутулуктаах.
Аармыйаҕа “элбэҕи бас, ыраах элит” диир буолаллара. Үлэнэн уонна дьаныарынан тугу барытын ситиһиэххэ сөп. Үлэ саҕаланна, ол түмүгүн сотору кэминэн көрүөххүт. Тутуу хайдах бара турарын саайпытыгар киирэн көрөргүтүгэр ыҥырабыт. Тутуу эбийиэгэр видеоҕа устар камералар тураллар.
Сэҥээрбит дьоҥҥо аахсыйа биллэрэбит! Биһигини кытта долевой тутуу дуогабарын (ДДУ) түһэристэххитинэ, кыбартыыра иһин бэйэҕит көрүүгүтүнэн өрөмүөннүүргэ сөптөөх гына босхо оҥорон, бэлэмнээн биэрэбит. Атыннык эттэххэ, “чистовая отделка” бэлэхтиибит.
“Ленские высоты” Дьокуускай куорат биир бастыҥ тутуута буолуоҕа!
Атыылыыр офис аадырыһа: Дьокуускай к., Новопортовской уул., 1В
Билсэр төлөпүөн: +7 (4112) 255-522
Үлэлиир кэмэ:
ПН-ПТ: 9:00 – 19:00
СБ: 10:00 – 19:00
Убаастабылы кытта Ю.В. Моисеенко.