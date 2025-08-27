Быйыл Арассыыйаҕа оҕону оскуолаҕа таҥыннаран, малын-салын тэрийэн ыытар 8 000 тыһыынча солкуобайынан ыараан, 52 251 солкуобайга тэҥнэспит. Ол туһунан ВЦИОМ чахчыларыгар олоҕуран ТАСС суруйар.
“Оҕону оскуолаҕа бэлэмниир бары өттүттэн ыараата. Ордук таҥас-сап сыаната эбиллэн, 30 000 солк. тиийдэ (былырыыҥҥыттан +18%). Үрүсээк-суумка 7000 солк. курдук буолла (+50%). Уопсайынан, суумка уонна таҥас ороскуот 70%-нын ылар”, – диэн чинчийии ааптардара суруйаллар.
Кинигэ, оробуочай-тэтэрээт 7000 солк. тахса буолбут. Ону таһынан, ыаллар кэнсэлээрийэ табаарыгар 5-тии тыһыынча курдугу ороскуотурбуттар. Оттон сибэкки уонна учууталларга аналлаах бэлэх, былырыыҥҥыга тэҥнээтэххэ, 21%-нан ыараабыт – ортотунан 3400 солк. буолбут (+595 солк.).
Бэй.кэр.
Хаартыска: Майя Гоголева/СИА