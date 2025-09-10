Атырдьах ыйын 8 күнүнээҕи чахчынан, Саха сиригэр 25 улууска оттук дьыла саҕаланна. Ити туһунан ДьУоХХ иһитиннэрэр.
Арктика эргимтэтигэр киирэр 13 улууска ититиини өссө атырдьах ыйын бүтүүтүгэр холбообуттар. Балаҕан ыйын 2 күнүттэн – Горнайга, 6 чыыһылыттан – Сунтаарга, Чурапчыга, Ньурбаҕа, Тааттаҕа, Томпоҕо, Алдаҥҥа, 7 чыыһылаттан – Бүлүүгэ, Хаҥаласка, Аммаҕа, Уус Алдаҥҥа, 8 чыыһылаттан – Кэбээйигэ.
Итини таһынан, бигэргэммит кыраапык быһыытынан ититиини Дьокуускайга холбоон эрэллэр. Кэккэ түөлбэлэр уонна тэрилтэлэр дьиэлэрэ номнуо сылыйда.
Бэлиэтээн эттэххэ, ититии хаһан холбонорун сууккатааҕы орто тэмпэрэтиирэ +8 кыраадыс буоллаҕына уонна биэс күн устата халлаан тымныйдаҕына, муниципалитет баһылыктара бэйэлэрэ быһаараллар.
Бэй.кэр.
Хаартыска: интэриниэт аһаҕас ситимиттэн