Хотугу улуустарга таһаҕаһы тиэрдии үгэннээн бара турар. Бүгүҥҥү туругунан, барыта 1148,4 тыһыынча туонна тиэрдиллиэхтээҕиттэн, 930,1 тыһыынча туонната тиэйиллибит. Судургутук эттэххэ, былаан 81%-на. Онтон 796,9 тыһыынча туонната, ол эбэтэр былаан 69%-на, миэстэтигэр тиийэн сүөкэммит. Ол туһунан тиэйии-таһыы мунньаҕар эттилэр.
Мунньахха кэпсээбиттэринэн, кэлиҥҥи күннэргэ хотугу өрүстэр бары уулара түһэн, ону тэҥэ байҕалга тахсар учаастактарга күн-дьыл туруга буорту буолан, балаһыанньа биллэ уустугурбут. Онон Арктика кырыы нэһилиэктэригэр уматыгы, аһы-үөлү уонна тутуу матырыйаалын суһаллык тиэрдиэххэ наада диэн буолбут. Навигация бүтэрэ бэйэтэ даҕаны аҕыйах нэдиэлэ хаалбыт.
Бэй.кэр.
Хаартыска: Портньюс