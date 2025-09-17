Киир

Киир

  2. Сонуннар
  3. Олох-дьаһах
  4. От былаана 92% туолла

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

СӨ Тыа хаһаайыстыбатын министиэристибэтин балаҕан ыйын 15 күнүнээҕи чахчытынан, өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн барыта 366 593 гаалаах сир охсуллубут, онно 398 310 туонна кэбиһиллибит (урулуоннаммыт). Ол эбэтэр, сыллааҕы былаан 92 бырыһыан туолбут. Итини таһынан быйыл 25 тыһыынча туонна сиилэс угуллубут (106%), 8,9 тыһыынча туонна сенаж бэлэмнэммит (66%).

Санатар эбит буоллахха, бу сайын өрөспүүбүлүкэ отчуттара барыта бачча кээмэйдээх сүөһү аһылыгын бэлэмниэхтээхтэр: от – 434,3 тыһыынча туонна; сенаж – 13,4 тыһыынча туонна; сиилэс – 24 тыһыынча туонна. Министиэристибэ барыллаан ааҕарынан, быйыл от былаана 94% туолуохтаах (410 тыһыынча туонна). Быйыл өссө 15,5 тыһыынча туонна кур оттоохпут.

Бүгүҥҥү туругунан от былаанын толордулар: Жатай – 129%, Өлүөхүмэ – 113%, Амма – 111%, Үөһээ Бүлүү – 100%, Мэҥэ Хаҥалас уонна Уус Алдан – 101-дии бырыһыан.

Быйыл Саха сиригэр окко 175 мобильнай биригээдэ тэриллибитэ. Кинилэр уопсайа 25 тыһыынча туоннаны, ол эбэтэр былаан 58%-нын, оттоотулар.

Бэй.кэр.
Хаартыска: Нам улууһун дьаһалтата

Санааҕын суруй

Муниципальнай тэриллии баһылыктарын быыбарыгар "Кыым.ру", "Якутия24", "Спорт Якутии" саайтарга бэчээттэнии сыаната
Расценки на изготовление агитационных материалов ООО «Ойуу» на муниципальные выборы в Республике Саха (Якутия), назначенные к проведению на 14 сентября 2025 года

Бүтэһик сонуннар