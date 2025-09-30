Бу күһүҥҥүттэн байыаннай ыҥырыы (призыв) бэбиэскэлэрин электроннайтык ыытан барыахтара. Бэбиэскэ ыҥырыллааччы “Госуслугаҕа” тус кэбиниэтигэр тиийиэҕэ.ол туһунан РФ Сэбилэниилээх күүстэрин Генеральнай ыстаабын Сүрүн тэрийэр-мобилизациялыыр упарвлениетын начаалынньыгын солбуйааччы, вице-адмирал Владимир Цимлянскай эттэ.
“Аармыйаҕа ыҥырыллааччыларга электроннай бэбиэскэлэр тиийиэхтэрэ. Киһиэхэ бэбиэскэ ыытыллыбытын туһунан информация ыытыллыбыт бэбиэскэлэр реестрдэригэр киириэҕэ. Кумааҕы бэбиэскэлтэн аккаастаммаппыт, олору эмиэ ыыталыахпыт”, - диэн Цимлянскай эппитин ТАСС суруйар.
Аармыйаҕа күһүҥҥү хомуур быйыл алтынньы 1 күнүттэн ахсынньы 31 күнүгэр диэри ыытыллыаҕа. Аармыйаҕа хомуур анал байаннай дьайыыны кытта сыһыана суох.
Санатар эбит буоллахха, 2024 сылтан Арассыыйаҕа призывниктар ыстарааптара хас эмэ бүк үрдээбитэ. Ол курдук, бэбиэскэ тутан баран байаҥкамааҥҥа кэлбэтэххэ 10—30 тыһыынча солкуобайга ыстарааптаныахха сөп. Оттон Арассыыйаттан сыл аҥаарыттан уһуннук атын дойдуга олоро барар уонна ол туһунан тустаах уорганнарга биллэрбэт түгэҥҥэр – 5—15 тыһыынча солкуобайга.