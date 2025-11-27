Илиҥҥи халандаарынан, умайар уот кыһыл ат хаһаайыннаах 2026 сылга үктэнэрбит чугаһаан эрэр. Саҥа дьыл – алыптаах бырааһынньык. Бу алыптаах күн ким бэлэх ылыан баҕарбат буолуой?
Юрий Моисеенко, PROSPECT GROUP хампаанньа бөлөҕүн генеральнай дириэктэрэ:
– Ахсынньыга үктэнэрбит уонча эрэ хонук хаалла. Саҥа дьыл, Ороһуоспа бырааһынньыктара, бэлэх бэрсии иннибитигэр күүтэр!
Бэлэх бэрсиһии туспа дьиктилээх. Бэлэх биэрээччиттэн эбэтэр бэлэх ылааччыттан хайалара ордук үөрэрин бу диэн этэр кыаҕым суох. Бүгүн “Кыым” ааҕааччыларыгар, Саҥа дьыл чугаһаабытынан сибээстээн, “бэлэхтээхпит” туһунан биллэрэбит. Ол курдук, “Ленские высоты” ЖК (Олорор кыбартаал) кыбартыыра атыылаһар дьоҥҥо анал этиилээхпит. Ити биһиэхэ балай эмэ ночооттоох. Ол гынан баран бырааһынньыгынан бэлэх оҥоруу – үөрүү-көтүү, дьоллоох түгэн. Бэл, бэлэх диэн тылы иһиттэхпинэ, муннубар мандарин минньигэс сыта кэлэргэ дылы.
Хасыһан аахтахха, бэлэх биэрээччи да, бэлэх ылааччы да иккиэн сүүйүүлээх хаалаллар эбит. Бу түгэҥҥэ дьол үс гормуона тэҥҥэ оонньуур. Олор киһиэхэ араастык дьайаллар.
Холобур, окситоцин – дьону кытта сыһыаҥҥа эппиэттиир гормуон. Ордук таптал иэйиитин кытта ситимниир эрээри, сүрэҕиҥ сөбүлүүр киһитин кытта сибээстиир итэҕэс. Бу нейрохимическай дьайыы төрөппүттэргин, доҕотторгун, кэллиэгэлэргин уонна көннөрү билсэр дьоҥҥун кытта истиҥ сыһыантан эмиэ үөскүүр. Бэлэҕи бэристэххэ, мэйиибит окситоцин гормуонун таһаарар.
Серотонин – настарыанньа гормуона. Утуйууга, настарыанньаҕа, өйгө тутар дьоҕурга сабыдыаллыыр. Серотонины өссө иҥэмтэлээхтик аһаан өрө көтөҕүөххэ сөп. Ол гынан баран бу уһун-киэҥ бырассыас, оттон бэлэхтэстэххэ, аҕыйах мүнүүтэ иһигэр эмискэ улаатар.
Дофамин – дуоһуйуу гормуона. Нейроннар дьайсыылара күүһүрэн, үөрүүлээх, дьоллоох түгэни бэлэхтиир. Бэлэх бэлэмнээһин эмиэ дьикти иэйиини үөскэтэр: бэлэхтиэхтээх киһибит хайдах ылыныан өйгөр ойуулаан көрөҕүн, бэл, бэлэх суулуургар, хаатын бэлэмнииргэр кытта истиҥ иэйии үөскүүр.
Бу гормуоннары араас ньыманан тус-туспа ылаҕын. Оттон бэлэҕи бэристэххэ – киһи мэйиитэ барыларын бииргэ ылар.
Дьэ, Саҥа дьылга анаан, биһиги туох бэлэхтээхпитий? Саҥа сылга диэри “Ленские высоты” ЖК-ны (Олорор кыбартаалы) кытта кыбартыыра атыылаһарга дуогабар түһэристэххэ, өрөмүөннүүргэ бэлэм гына, нууччалыы эттэххэ, “чистовая отделка” диэни буор босхо оҥорон биэрэбит.*
Ону таһынан өссө биир олус барыстаах этиилээхпит – барытын биирдэ төлүүр түгэҥҥитигэр 9 %-наах чэпчэтиини көрөбүт! Икки чэпчэтиини туһанан, олус барыстаах усулуобуйаҕа кыбартыыра атыылаһар кыахтанаҕыт.**
“Тоҕо бачча сиэдэрэй бэлэҕи оҥорорго быһаарынныгыт?” диэн ыйытар буоллаххытына, маннык быһаарыым. Былырыын атырдьах ыйыгар урукку бас билээччи бырайыагын (тутан испит элбэх кыбартыыралаах дьиэтин) атыылыырын туһунан иһитиннэрбитэ. Инньэ гынан кыбартыыра атыыта биллэ намтаабыта, быйыл сыл саҕаланыытыгар төрүт да атыы тахсыбат буолбута. Бу сыл атырдьах ыйыттан, биһиги бырайыагы атыылаһан ылыахпытыттан, дьэ, атыыланан барбыта. Сыл кэриҥэ дьон атыыласпатах буолан, бу кэм иһигэр эскроу-счёкка хаалбыт харчы уонна кирэдьиит төлөбүрэ (тутууга ылыллыбыт) хас да мөлүйүөнүнэн арыттаах буолан хаалбыттара. Бу сууманы биһиги толору ыстаапканан төлүү олоробут, онтон кирэдьиит төлөбүрэ төһө ночооттоох буоларын бэйэҕит билэҕит. Ол иһин баһыллар бырыһыаны төлүү олоруохтааҕар чэпчэтиилээх сыанаҕа кыбартыыралары билигин атыылаабыппыт ордук.
Төһө да кыһын кэллэр, тутуу тохтообот. Ол эмиэ үбү-харчыны эрэйэр. Ирбэт тоҥ усулуобуйатыгар улахан тутууну ыытар туспа технологиялаах. Сыбаайаны кыһын түһэрэр ордук. Бу кыһын сыбаайа иккис уочаратын түһэртээн барыахпыт.
Биһиги иннибитигэр сорук турар: эскроу-счёкка ордубут харчы уонна кирэдьиит төлөбүрүн арыттарын сабар былааннаахпыт. Ону ситистэрбит эрэ, барыстаах этиилэрбитин тохтотобут. Онон өссө төгүл бэлиэтээн этэбин: “чистовая отделканы” оҥорон биэрэбит (кыбартыыра сууматыттан 5 %-на), ону таһынан өссө эбии 9 % чэпчэтиини көрөбүт.
Холбоон 14 % чэпчэтии!**
Саҥа дьылы көрсөөрү туран,
сиэдэрэй бэлэҕи ыларт тоҕоостоох түгэни мүччү тутумаҥ!
Саҥа сылы – саҥа кыбартыыраҕа!
Реклама. Застройщик ООО СЗ РП «Якутск». ОГРН 1021401050945 Строительство и продажи осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «О долевом участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф/. Не является публичной офертой.
