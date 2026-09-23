Быыбар бүттэ – сыана ыарыыр. Алтынньы 1 күнүттэн Арассыыйа үрдүнэн хомунаалынай өҥө төлөбүрэ ортотунан 8—22%-нан ыарыаҕа.
Ставрополье кыраайыгар – 22%-ҥа тиийэ, Дагестаҥҥа – 19,7%-нан, Томбовка – 17,5%-нан, Москубаҕа – 15%-нан, Хакасияҕа уонна Чукоткаҕа – 8%-нан. Алтынньытааҕы ыараабыт кибэтээнсийэлэр сэтинньиттэн кэлэн барыахтара.
РФ бырабыыталыстыбатын уонна СӨ Госкомцен чахчыларынан, Саха сиригэр хомунаалынай ортотунан 15,0%-нан ыарыыр. Бу Уһук Илиҥҥэ саамай үрдүк көрдөрүү.
Быйыл кэмитиэт бэрэссэдээтэлэ Николай Бочков быһаарбытынан, сыана кэккэ өҥөҕө маннык ыарыахтаах:
– бөҕө тиэйии: +31%
– итии уу: +18%
– тымныы уу: +15%
– ититии: +14%
– электро-уот: +10,7%
– гаас: +8,6%.
Сиһилии сыана кэмитиэтин саайтыгар уонна бырабыыталыстыба дьиҥ таһымнаах порталыгар билсиэххитин сөп.