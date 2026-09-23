  2. Сонуннар
  3. Олох-дьаһах
  4. Хомунаалынай төлөбүрэ ыарыыр

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Быыбар бүттэ – сыана ыарыыр. Алтынньы 1 күнүттэн Арассыыйа үрдүнэн хомунаалынай өҥө төлөбүрэ ортотунан 8—22%-нан ыарыаҕа.

Ставрополье кыраайыгар – 22%-ҥа тиийэ, Дагестаҥҥа – 19,7%-нан, Томбовка – 17,5%-нан, Москубаҕа – 15%-нан, Хакасияҕа уонна Чукоткаҕа – 8%-нан. Алтынньытааҕы ыараабыт кибэтээнсийэлэр сэтинньиттэн кэлэн барыахтара.

РФ бырабыыталыстыбатын уонна СӨ Госкомцен чахчыларынан, Саха сиригэр хомунаалынай ортотунан 15,0%-нан ыарыыр. Бу Уһук Илиҥҥэ саамай үрдүк көрдөрүү.

Быйыл кэмитиэт бэрэссэдээтэлэ Николай Бочков быһаарбытынан, сыана кэккэ өҥөҕө маннык ыарыахтаах:

– бөҕө тиэйии: +31%

– итии уу: +18%

– тымныы уу: +15%

– ититии: +14%

– электро-уот: +10,7%

– гаас: +8,6%.  

Сиһилии сыана кэмитиэтин саайтыгар уонна бырабыыталыстыба дьиҥ таһымнаах порталыгар билсиэххитин сөп.   

Кыым.ру.
Хаартыска: centerjkh.ru   

Бүтэһик сонуннар