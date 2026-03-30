Саха сиригэр 2027 сылтан тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйатын оҥорон таһаарааччылары өйүүр боломуочуйаны улуустарга сүктэриэхтэрэ. Ол туһунан саха араадьыйатыгар “Бастакы ыалдьыт” биэриигэ бырабыыталыстыба бэрэссэдээтэлин солбуйааччыта Сергей Местников кэпсээтэ. Ил Дархан Айсен Николаев Ил Түмэҥҥэ Туһаайыытыгар ити туһунан эмиэ этэн турар.
“Урут бырабыыталыстыба отчуоттарыгар дьон үүт, ынахха-сылгыга көрүллэр субсидя туһунан элбэхтик ыйытара. Билигин онно сыһыаннаах быһаарыыны улуустар бэйэлэрэ ылыналлар. Онон дьон ыйытара эмиэ уларыйда.
Улуустарга боломуочуйаны биэрии иккис түһүмэҕин 2027 с. саҕалыыр былааннаахпыт. Ол иһин 2025 уонна 2026 сс. тыа хаһаайыстыбатын өйүүр мэхэньиисимнэр хайдах быһыылаахтык олоххо киирбиттэрин сиһилии чинчийэн көрүөхпүт. Уларыйыы субвенция кээмэйин быһаарар ньыманы тупсарар соруктаах оҥоһуллуо. Ол түмүгэр интэриэстээх дьон оҥорон таһаарыыларын сайдыытыгар кыһаллыахтара, сылгыны үөрдээн иитээччи элбиэҕэ, эт уонна үүт дэлэйиэ. Онон бу барыта Айсен Николаев олохтоох оҥорон таһаарыы сайдыытыгар анаммыт ыйааҕын толорорго төһүү буолуохтаах”, – диэн Сергей Местников быһаарда.
Санаттахха, 2026 сылга Саха сиригэр тыа хаһаайыстыбатын сайдыытын судаарыстыбаннай бырагырааматыгар 13,4 миллиард солкуобай көрүллүбүтэ.