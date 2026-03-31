ХНТ генеральнай сэкирэтээрэ Антониу Гутерриш АХШ уонна Израиль Ираны утары саҕалаабыт сэриилэрэ хонтуруолтан тахсыбытын, аан дойдуну өссө улахан сэрии уонна экэниэмикэ сатарыйыыта күүтэрин эттэ.
Гутерриш АХШы уонна Израилы сэриини тохтотоллоругар, Иран ыаллыы дойдуларын ытыалаабатыгар ыҥырда. Биллэн турар, иирсээннээх өрүттэр ол кини ыҥырыытын соччо баардылаабаттара буолуо да буоллар...
Кэнники кэмҥэ хас да дойду лиидэрэ, улахан бэлиитигэ “бу сэрии далааһына өссө улаатан, саҥаттан саҥа дойдулары хабан тэнийэн иһиэ” диэн дьиксинэр санааларын эппиттэрэ. Холобур, Сербия бэрэсидьиэнэ Александр Вучич “хайыы үйэҕэ саҕаламмыт Аан дойду III сэриитин тохтотор, арааһа, уустук буолуо. I уонна II Аан дойду сэриилэрэ эмиэ маннык курдук саҕаламмыттара” диир.