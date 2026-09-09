Тиксиигэ Улуус дьокутааттарын Мунньаҕа Булуҥ улууһун баһылыгын кыайан талбата. Кистэлэҥ куоластааһыҥҥа “Ньыгыл Арассыыйа” баартыйаттан икки хандьыдаат киирбиитэ: баһылык э.т. Александр Дьячковскай уонна баһылык бастакы солбуйааччыта Леонид Попов. Дьиҥэр, быыбары “бөҕөргөтөргө” уонна кини “сөптөөхтүк барарын” хааччыйарга диэн Дьокуускайтан Тиксиигэ Олохтоох бэйэни салайыныы департаменын салайааччыта Александр Уваров көтөн тиийбитэ эрээри...
Куоластааһын бастакы түмүгэ маннык буолан тахсыбыт: Попов туһугар 3 дьокутаат куоластаабыта, Дьячковскай туһугар – 7, оттон 8 киһи “барыларын утары” диэни талбыт. Биллэн турар, ити кэннэ куоластааһыны иккистээн тэрийэргэ быһаарбыттар – уоппускаҕа сылдьар, онон талар мунньахха “дистанционнайдык” кыттар биир дьокутаат куолаһын учуоттаан туран.
Хоһуттан куоластааһын кэннэ балаһыанньа төрдүттэн уларыйбыт эрээри, тупсан кэлбэтэх. Попов биир да куолаһы ылбатах, Дьячковскайга 9 киһи куоластаабыт, оттон “барыларын утары” диэни 10 дьокутаат өйөөбүт. Онон биир даҕаны хандьыдаат баһыйар куолаһы ылбакка, улуус баһылыга кыайан талыллыбатах.
Улуус баһылыгын хайдах талалларый?
Олохтоох бэйэни салайыныы уларытыллыбыт (ол туһунан үгүстүк суруйбуппут – Кыым.ру) федеральнай сокуонун быһыытынан, баһылыгы Улуус дьокутааттарын Мунньаҕа Ил Дархан киллэрбит хандьыдааттарыттан талар. Куоластааһын сабыылаах буолар.
- Баһылыгы талыы бэрээдэгэ, судургутук эттэххэ, маннык буолар:
- Ил Дархан Улуус Мунньаҕар хандьыдааттары, кинилэр докумуоннарын ыыппытын кэннэ, Мунньах бэрэссэдээтэлэ мунньаҕы тэрийэр (ыҥырар).
- Мунньахха хандьыдааттар тыл этэллэр, ыйытыыларга хоруйдууллар, ол кэннэ кистэлэҥ куоластааһын саҕаланар.
- Кворум туолбут буоллаҕына, элбэх куолаһы ылбыт хандьыдаат кыайар.
- Өскөтүн биир даҕаны хандьыдаат кыайыахха сөптөөх куолаһы ылбатах буоллаҕына, элбэх куолаһы ылбыт икки хандьыдаакка иккистээн куоластыыллар. Иккистээн куоластааһыҥҥа кыайар туһугар, хандьыдаат баар дьокутааттар куоластарын баһыйар (улахан) аҥаарын ылыахтаах.
- Куолас тэҥнэһэр түгэнигэр, бэрэссэдээтэллээчи куолаһа быһаарыылаах буолар.
- Өскөтүн куоластааһын түмүгүнэн биир да хандьыдаат кыайар куолаһы ылбатаҕына, Улуус дьокутааттарын Мунньаҕа ол туһунан икки үлэ күнүн иһигэр Ил Дархаҥҥа иһитиннэрэ охсуохтаах.
Оттон Булуҥҥа хоһуттан куоластааһын кэмигэр биир даҕаны хандьыдаат ааһар куолаһы ылбатах, онон боппуруос бүгүҥҥэ диэри аһаҕас хаалан турар.
Өссө биир интэриэһинэй чахчы баар дииллэр. ЛДПР Саха сиринээҕи салаатын салайааччыта Гаврил Парахин куоластааһын эрэ иннинэ биир баартыйалаах дьокутааттарыгар эрийэн, “Ньыгыл Арассыыйа” бэрэстэбиитэлэ Дьячковскай туһугар куоластыырга эппит. ЛПДР туһунан онтон атыны билэр наадата суохха дылы.
Салгыы туох буоларын күүтэбит.