Быыбар кэмигэр, ол эбэтэр балаҕан ыйын 18—20 күннэригэр, куоластыы кэлбит дьону атын аанынан киллэрэр, үөрэх хаамыытыгар мэһэйдэппэт кыахтаах оскуолалар үлэлээбиттэрин курдук үлэлиэхтэрэ. Оттон оннук кыаҕа суох, кыра дьиэлээх-уоттаах кыһаларга көннөрү уруоктар оннуларыгар эбии үөрэх, кылааһы таһынан тэрээһиннэр буолуохтара. Ол туһунан Үөрэх миниистирэ Сергей Кравцов кэпсээтэ.
“Куоластыы кэлбит дьону атын аанынан киллэрэр-таһаарар кыахтаах оскуолалар үлэлээбиттэрин курдук үлэлии олоруохтара. Оттон оннук кыаҕа суох оскуолалар ити күннэргэ оҕолорго араас тэрээһини ыытыахтарын, холобур, эксурсиялары тэрийиэхтэрин, түмэллэргэ, пааркаларга сырытыннарыахтарын, кылаас таһынан араас тэрээһини оҥоруохтарын сөп. Уопсайынан, үөрэҕи тохтотон кэбиспэккэ, ону атын дьарыгынан солбуйуохтаахтар”, – диир Кравцов.
Үөрэх миниистирэ эбэн эппитинэн, ити күннэргэ үөрэх хайдах быһыылаахтык ыытылларын оскуола бэйэтэ быһаарыахтаах, куттал суох буолуутун ирдэбилиттэн, тэрилтэ үөрэтэр уратытыттан көрөн.