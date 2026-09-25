Быйыл дойдуга Оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин сылыгар анаан өрөспүүбүлүкэҕэ араас тэрээһиннэр ыытыллаллар. Мэҥэ Хаҥалас улууһугар оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин тэриллибитэ 100 сыла бэлиэтэнэр. Бу күннэргэ иитээччи уонна оскуола иннинээҕи үөрэх тэрилтэлэрин үлэһиттэрин күнүгэр анаммыт дьаһаллар киэҥ далааһыннаахтык бараллар.
Мэҥэ Хаҥалас улууһун Төҥүлүтээҕи «Олимпионик» оҕону сайыннарар кииҥҥэ «Саха тыла уһуйаан эйгэтигэр» диэн ааттаах илин эҥэр иитээччилэригэр анаммыт эрэгийиэннээҕи идэни үрдэтэр куурус буолан ааста.
Кууруһу М.К. Аммосов аатынан ХИБҮ Арассыыйа Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттарын тылларын уонна култуураларын үнүстүүтүн саха тылын уонна тылбаас хаапыдыратын уһуйааччылара үрдүк таһымнаахтык ыыттылар. Лектордар, тыл билимин хандьыдааттара, дассыаннар Евдокия Герасимова, Акулина Васильева, Надежда Ефремова, Ирина Собакина оҕо айымньытын тылбааһын уустуктарын, сахалыы тыл-өс култууратын, массыына тылбааһын уонна оҕо айымньытын тылын чочуйууну сиһилии сырдаттылар, сахалыы уһуйаан иитээччилэригэр сүбэ-ама биэрдилэр.
«Куурус Саха Өрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннай уонна дьиҥ таһымнаах тылларын харыстааһын уонна сайыннарыы тосхолунан ыытыллар тэрээһиннэргэ киирсэр, сахалыы сөпкө саҥарарга-суруйарга, араас хабааннаах тиэкистэри нууччалыыттан сахалыы тылбаастыырга үөрэтэр», — диэн дассыан Евдокия Герасимова кэпсээтэ.
“Олимпионик” уһуйаан 2024 сылтан «Иитии сүрүн сыаннастарын оҕоҕо төрөөбүт тылынан тиэрдии» бырайыагынан өрөспүүбүлүкэтээҕи инновационнай былаһаакка буолан, киэҥ хабааннаахтык үлэлиир. Дьыссаат иитээччилэрэ бэдэрээлинэй тосхол иһинэн үөрэтиллэр нуучча, омук айымньыларын сахалыы тылбааһын оҕо сааһынан наардаан, тылбаастана илик айымньылары сүүмэрдээн, тылбааһын оҥордулар. Бырайыак ааптарынан уһуйаан сүрүннүүр иитээччитэ Саргылаана Шестакова буолар.
«Уһуйаан иитээччилэригэр, төрөппүттэригэр анаан кэккэ сылларга тылбааска улуустааҕы күрэхтэри, сэминээрдэри тэрийэбит. Бу уустук үлэни ыытарбытыгар, тылбааска идэтийэр хаапыдыраттан сүбэ-ама ылаары, быйыл М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи бэдэрээлинэй үнүбэрситиэт Арассыыйа Бэдэрээссийэтин Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттарын тылларын уонна култуураларын үнүстүүтүн кытары бииргэ үлэлэһэр сөбүлэҥ түһэрсибиппит. Докумуоҥҥа дириэктэр Гавриил Торотоевы кытта илии баттаабыппыт. Бу куурус ол сөбүлэҥ уочараттаах тэрээһинэ буолла, оҕону төрөөбүт тылынан иитэр-үөрэтэр интэриэстээх дьону түмтэ, кинилэр билиилэрин хаҥатта, иитэр-үөрэтэр үлэлэригэр туһалаах сүбэ-ама ылалларын хааччыйда. Тэрийээччилэр да, истээччилэр да инникитин саҥа былааннары торумнаан, сүрдээҕин астынан тарҕастылар», — диэн тэрээһин туһунан уһуйаан дириэктэрэ Галина Стручкова эттэ.
Кууруска Чурапчы уонна Мэҥэ Хаҥалас улуустарыттан барыта 86 педагог үөрэннэ. Кинилэр кэрэхсэбиллээх лиэксийэлэри иһиттилэр, тылбааска, тиэкиһи чочуйууга дьарыктаннылар, ыйынньыктары, наадалаах литэрэтиирэни, көмө матырыйааллары билистилэр.
Ааптар: Марфа Сидорова