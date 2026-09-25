Балаҕан ыйын 26 күнүгэр Дьокуускайга иккиһин “Олоҥхо” марафона ыытыллыаҕа. Быйылгы маассабай сүүрүүгэ 1000-тан тахса киһи кыттыыны ылара былааннанар. Бу туһунан СИА суруйар.
“Сүүрүүбүтүгэр билиҥҥи туругунан тыһыынчаттан тахса киһи суруттарда. Старт уонна финиш лииньийэлэрэ Өрөспүүбүлүкэ болуоссатыгар буолуохтара. Күрэсчиттэр IT-центрга диэри сүүрүөхтэрэ, онтон – Ленин уонна Октябрьскай уулуссалар быһа охсууларыгар диэри. Өрөспүүбүлүкэ ханнык баҕарар муннугуттан онлайн кыттыаххытын сөп. Мэтээли уонна сэртипикээти ылар туһугар, күрэсчит түмүгүн ыытыаххытын наада” – диэн марафон тэрийээччитэ Алексей Троев эппит.
Уопсайа сэттэ дистанция былааннанар. 7-тэн 18-гар диэри саастаах оҕолорго 1 килэмиэтирдээх маассабай сүүрүү былааннанар. Саҥа саҕалыыр күрэсчиттэр эмиэ ити дистанцияҕа сүүрүөхтэрин сөп. Былырыыҥҥы курдук, марафон кыттыылаахтара национальнай таҥастарын кэтэн сүүрүөхтэрэ.
Ону тэҥэ 4, 10, 21 уонна 42 км дистанцияларга мэтээллэр туттарыллыахтара. Кыттааччылартан медицинскэй ыспыраапка ирдэнэр. Санатан эттэххэ, маассабай сүүрүү аһыллыыта балаҕан ыйын 26 күнүгэр сарсыарда 10:30 чаастан буолуоҕа.
Сонун төрдө, хаартыска: СИА