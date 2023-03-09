Бары билэргит курдук, ХХ-с үйэ бүтүүтүгэр Аан дойдуга, Арассыыйаҕа, Саха сиригэр чулуулары быһаарыы буолбута. Кыраайы үөрэтээччи Михаил Друзьянов, 1998 сыллаахха журналист Леонид Николаев бөлөҕөр киирэн, Саха сирин ХХ-с үйэ 100 биллэр дьонун ырытан, “Саха саарыннара” диэн кинигэ 3 000 ахсаанынан тахсыбыта. Саҥа кэрдиис кэмҥэ Михаил Егорович, урукку үгэһи салгыырга сананан, 2021 сылтан дойдубут дьонун үөрэтэн, араас хайысханан биллэр дьонун ырытан, Саха сирин сүүс чулуу дьонун норуот дьүүлүгэр таһаарда.

"Сахабыт сиригэр саҥа былаас олохтоммута 100 сылын 2022 с. түмүктээтибит. Ол иһин өрөспүүбүлүкэбит 100 чулуу дьонун быһаарарга соруннум. Биһиэхэ чулуулар элбэхтэр, бары дойдубут сайдыытын туһугар айбыт-туппут, үлэлээбит дьон буолаллар. Оҥорбут испииһэгим барыта таба диэбэппин. 45 хайысханан киэҥник көрөн, ырытан, учуонай, спортсмен, доярка, тутааччы, суруйааччы, артыыс, худуоһунньук, революционер, от охсооччу, сылгыһыт, Кыайыы парадын кыттыылааҕа, дьокутаат, иитээччи, быраас, экстремал, журналист уо.д.а. бааллар. Бэлиэтээн эттэххэ, 1998 с. киирбит ХХ-с үйэ 100 чулуулара бу саҥа испииһэккэ киирбэтилэр. Ол курдук, суохтар Күлүмнүүр, М.К. Аммосов, И.Н. Барахов, Р.М. Дмитриев, С.П. Данилов, Ф.К. Попов, Д.Ф. Ходулов, И.П. Степанов, В.П. Ларионов. Көрүҥ, истиҥ, санааҕытын этиҥ. “Кыым” хаһыаты таптаан ааҕааччылар санааларын этэн, эбэн биэриэхтэрэ диэн эрэнэбин. Ким эмэ көппүт буоллаҕына эбэн биэриэхпит", - диэн кини Саха сирин олохтоохторун ыҥырар.

Предварительный список претендентов на попадание в топ-100

известных людей Республики Саха (Якутия)

1. Адамова-Афанасьева Айталина Саввична, артистка Государственного театра оперы и балета РС(Я) им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона, заслуженная артистка РФ;

2. Алексеев Анатолий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, научный руководитель Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера;

3. Алексеева Нина Афанасьевна, педагог-новатор, директор МОБУ «Технический лицей Н.А. Алексеевой», Почетный работник образования РФ;

4. Аржаков Никита Иннокентьевич, сценарист, заслуженный деятель искусств РС(Я) и РФ;

5. Бабенко Лидия Ивановна, народный врач СССР, заслуженный врач ЯАССР;

6. Байкалов Карл Карлович, герой Гражданской войны;

7. Балакшин Георгий Русланович, бронзовый призер XXIX летних Олимпийских игр 2008 г. в Пекине;

8. Батенчук Евгений Никанорович, первый начальник Управления строительства «Вилюйгэсстрой», Герой Социалистического Труда (1981);

9. Белолюбский Иван Прокопьевич, семикратный победитель Игр Дыгына;

10. Борисов Андриян Афанасьевич, доктор исторических наук, профессор Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова;

11. Борисов Егор Афанасьевич, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, президент – Глава РС(Я) (2014-2018), доктор экономических наук;

12. Борисов Семен Захарович, партийный и государственный деятель, председатель Совета Министров ЯАССР (1946-1948 и 1950-1951);

13. Борисова Степанида Ильинична, актриса и певица, театральный режиссер, народная артистка РФ;

14. Бурцева Елизавета Ивановна, доярка, первая женщина Герой Социалистического Труда (1957);

15. Васильев Степан Иннокентьевич, коневод, Герой Социалистического Труда (1949);

16. Винокуров Дугуйдан Семенович, коневод, путешественник-экстремал;

17. Винокуров Иван Николаевич, советский государственный деятель, председатель Совета народных комиссаров ЯАССР (1924-1925);

18. Винокурова Ульяна Алексеевна, научный и общественный деятель, доктор социологических наук;

19. Власов Василий Михайлович, государственный деятель, председатель Правительства РС(Я) (1998-2002);

20. Волков Иван Васильевич, охотник-промысловик, Герой Социалистического Труда (1971);

21. Гоголева Татьяна Афанасьевна, исполнительный директор ДТРА «Полярная звезда» НВК «Саха», заслуженный работник культуры РС(Я);

22. Григорьева Люлия Николаевна, советский партийный, государственный и общественный деятель, председатель Высшего Совета старейшин РС(Я);

23. Данчикова Галина Иннокентьевна, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII и VIII созывов;

24. Дегтярева Альбина Михайловна, виртуоз-хомусист мира, заслуженная артистка РС(Я);

25. Десяткин Тарас Гаврилович, генеральный директор ПО «Якутзолото», Герой Социалистического Труда (1976);

26. Диодорова Анастасия Алексеевна, пловчиха, серебряный призер XIII летних Паралимпийских игр 2008 г. в Пекине (Китай);

27. Дмитриев Дмитрий Николаевич, артист балета, народный артист РС(Я);

28. Евсеев Матвей Николаевич, генеральный директор ООО «Арктик Капитал»;

29. Егоров Алексей Васильевич, народный артист РС(Я), председатель Союза авторов-песенников РС(Я);

30. Ефимов Георгий Семенович, общественный и политического деятель, один из авторов первой Конституции автономной Якутии 1922 г.;

31. Жиркова Татьяна Юрьевна, трехкратная чемпионка мира, рекордсменка Европы, двукратная чемпионка Европы, старший тренер сборной команды РС(Я) по легкой атлетике;

32. Жирков Александр Николаевич, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я);

33. Заболоцкий Владимир Ильич, мелодист, народный артист РС(Я);

34. Захарова Вера Кирилловна, участница ВОВ, первая якутская летчица;

35. Захаров Виктор Николаевич, первооткрыватель месторождения слюды на Алдане;

36. Иванов Климент Егорович, государственный и общественно-политический деятель, народный депутат Верховного Совета СССР X, XI и XII созывов;

37. Илларионов Афанасий Петрович, первый Председатель Палаты Представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я);

38. Калашников Александр Александрович, главный археограф Национального архива РС(Я);

39. Кардашевская Кюннэй Степановна, экстрасенс, певица;

40. Киренский Леонид Васильевич, советский физик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда (1969);

41. Кириллин Афанасий Павлович, министр безопасности РС(Я) в 1994-1995 гг., председатель Якутской региональной общественной организации «Ассоциация офицеров органов безопасности Якутии», заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР;

42. Кладкин Алексей Иванович, стахановец, косарь-рекордсмен, в 1938 г. за 10 часов скосил 5,16 га;

43. Колодезников Валерий Николаевич, народный депутат РСФСР, член Совета Национальностей Верховного Совета РФ (1990-1993);

44. Кондаков Иван Лаврентьевич, ученый-химик, первооткрыватель синтетического каучука;

45. Коркин Юрий Семенович, заслуженный работник народного хозяйства, Почетный гражданин г. Якутска;

46. Корнилов Михаил Федорович, узник Соловецкого лагеря (1928-1931);

47. Кривошапкин Андрей Васильевич, государственный и общественный деятель, народный писатель Якутии;

48. Ксенофонтов Павел Васильевич, руководитель конфедералистского движения 1927 г.;

49. Кузьмин Валерий Ильич, первый летчик из якутов, Герой Социалистического Труда (1973).

50. Кульбертинов Иван Николаевич, участник ВОВ, снайпер;

51. Ларионов Егор Михайлович, государственный деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (1996-1998);

52. Кустуров Дмитрий Васильевич, журналист, отличник печати СССР, заслуженный работник культуры РС(Я);

53. Лонгинов Владимир Денисович, участник ВОВ, Герой Советского Союза;

54. Лугинов Николай Алексеевич, прозаик, драматург, народный писатель РС(Я);

55. Лукина Екатерина Семеновна, учительница математики Чурапчинской спортивной школы-интерната, заслуженный учитель ЯАССР, педагог, воспитавший трех олимпийцев;

56. Макаров Айаал Григорьевич, чемпион мира по спортинг-компакту;

57. Малгина Февронья Николаевна, мать-героиня, пятеро сыновей которой погибли на фронтах ВОВ;

58. Марков Федор Иванович, художник-косторез, народный художник РС(Я), народный мастер РС(Я);

59. Михайлов Виктор Данилович, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки PC(Я);

60. Михайлов Владимир Африканович, дояр, Герой Труда РФ;

61. Михайлова Евгения Исаевна, государственный и общественный деятель, президент ФГАОУ «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»;

62. Михайлов Семен Михайлович, участник Гражданской войны 1898-1928);

63. Михалева Наталья Владимировна – Сайа, поэт, тележурналист и народный писатель РС(Я);

64. Наумов Петр Семенович, бегун-экстремал, марафонец, совершивший одиночный пробег на 10 000 км по маршруту Калининград – Владивосток (2018);

65. Неустроев Борис Федорович – Мандар Уус, народный мастер;

66. Николаев Айсен Сергеевич, Глава Республики Саха (Якутия);

67. Новгородова Екатерина Иннокентьевна, овощевод, Герой Социалистического Труда (1973);

68. Овчинникова Александра Яковлевна, советский партийный, государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета ЯАССР;

69. Орджоникидзе Григорий Константинович – Серго, государственный и политический деятель;

70. Пахомов Эдуард Иннокентьевич, скульптор, лауреат Государственной премии РС(Я) им. П.А. Ойунского;

71. Петров Иван Иванович, председатель Совета Министров ЯАССР (1966-1979);

72. Потапов Афанасий Иннокентьевич, один из авторов Государственного герба РС(Я), заслуженный деятель искусств РСФСР;

73. Потапов Виктор Филиппович, народный учитель РФ, учитель физики ГБНОУ РС(Я) «Республиканский лицей-интернат»;

74. Протодьяконов Гаврил Дмитриевич, участник ВОВ, артиллерист, старший сержант, один из героев Сталинградской битвы;

75. Птицын Владимир Ильич, государственный и спортивный деятель, президент Всемирной федерации шашек (2005-2009);

76. Расторгуев Сергей Васильевич, директор АУ «Государственный цирк РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых», заслуженный артист РФ и РС(Я);

77. Епископ Якутский и Ленский Владыка Зосима (в миру – Игорь Васильевич Давыдов);

78. Рыдзинский Аполлинарий Станиславович, герой Гражданской войны в Якутии;

79. Устинова Варвара Михайловна, лесничий, Герой Труда РФ (2017);

80. Саморцев Захар Иннокентьевич, ветеран ВОВ, участник Парада Победы 1945 г. в Москве;

81. Сапожников Владимир Васильевич, летчик, подполковник, Герой Советского Союза;

82. Сивцев Семен Семенович – Өймөкөөн Сэмэнэ, исполнитель образа Чысхаана (Оймяконский улус);

83. Спиридонов Илья Константинович, оленевод, Герой Социалистического Труда (1957);

84. Староватов Петр Хрисанфович, основатель Вилюйского краеведческого музея, первый в Якутии Герой Труда (1928);

85. Старостин Михаил Гаврилович, художник-график, один из авторов Государственного флага РС(Я), заслуженный художник РФ;

86. Степанов Вячеслав Гаврилович, спортивный журналист, собственный корреспондент Гостелерадио СССР в Якутии;

87. Строд Иван Яковлевич, герой Гражданской войны в Якутии;

88. Тарабукин Михаил Прокопьевич, старатель, первооткрыватель месторождения золота на Алдане;

89. Тарбахов Иннокентий Иннокентьевич, шеф-повар, заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР, заслуженный работник торговли РФ;

90. Тарский Николай Николаевич, государственный и общественный деятель, организатор физкультурного движения в Якутии;

91. Томский Арсен Григорьевич, технологический предприниматель, создатель портала Ykt.Ru и международного агрегатора inDriver.

92. Филиппова Августина Николаевна, художник-модельер, заслуженный работник культуры РС(Я);

93. Хабардин Юрий Иванович, геолог, первооткрыватель трубки «Мир»;

94. Чернецов Григорий Олегович, солист Академии оперных певцов Мариинского театра;

95. Чикачев Андрей Васильевич, живописец, член Союза художников РФ, заслуженный деятель искусств РС(Я);

96. Чиряев Гавриил Иосифович, советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Якутского обкома КПСС;

97. Шарин Николай Иванович, министр просвещения ЯАССР (1962-1982), лауреат Госпремии им. М.К. Аммосова;

98. Шарин Павел Петрович, дояр-рекордсмен, кавалер ордена Трудовой Славы III степени;

99. Штыров Вячеслав Анатольевич, государственный деятель, президент РС(Я) (2002-2010 гг.);

100. Яковлев Макар Макарович, следователь по особо важным делам, народный депутат СССР;

Михаил Друзьянов, краевед.