Биллэрин курдук, Сахабыт сириттэн элбэх эр киһи Украинаҕа анал байыаннай дьайыыларга ытык иэстэрин толоро сылдьаллар. Кинилэр дьиэ кэргэннэрэ, чугас дьонноро билигин хайдах туруктаах, туох кыһалҕалаах олороллоро өйдөнөр. Ордук, уустук суоллаах-иистээх, ыарахан олохтоох-дьаһахтаах уһук сытар улуустарга олорор ыаллар улаханнык эрэйдэнэллэр.

Бүгүн биһиэхэ анал байыаннай дьайыылар кыттыылаахтарын кэргэннэрэ, ийэлэрэ, чугас дьонноро суруйбут көрдөһүүлэрэ киирдэ. Кинилэр Ил Дарханынан иккис болдьоххо талыллыбыт Айсен Николаевы уонна VII ыҥырыылаах Ил Түмэн дьокутааттарын, РФ Хомуур туһунан сокуонугар Саха сирин уонна Арктика олохтоохторун анал байыаннай дьайыыга кыттыыттан босхолуур туһунан уларытыы киллэрэн, хомуурга барбыт эр дьоннорун дойдуларыгар төттөрү аҕаларга эбэтэр Арктика кыраныыссатын манабылыгар туруорарга көрдөһөллөр.

Санатан эттэххэ, маннык ис хоһоонноох сурук инники, балаҕан ыйын 5 күнүгэр, «Якутия с тобой» өрөспүүбүлүкэтээҕи хамсааһын аатыттан РФ Оборуона миниистирэ Сергей Шойгу аатыгар барбыта. Онно хамсааһын салайааччыта, байыастар туруктарын күннэтэ көрө-истэ сылдьан көмө хомуйан ыытар уопсастыбанньык Айыл Дьулурҕа Уһук Илиҥҥи регионтан уонна Саха сириттэн хомуурга түбэһэн барбыт эр дьоммутун демобилизациялаан төттөрү аҕалар туһунан көрдөһүү суруйан ыыппыта. Бу сурукка барыта 13 тыһыынчаттан тахса киһи илии баттаабыта. Хоруйа аныаха диэри кэлэ илик.

Маннык санааны өссө ыам ыйын 18 күнүгэр дьокутаат Федот Тумусов Госдума иннигэр тахсан эппитэ. Кини Уһук Илин олохтоохторун анал байыаннай дьайыыларга кыттыыттан босхолуур туһунан бэрэсидьиэн Владимир Путиҥҥа суруйуох буолбута.

Онуоха, томороон тымныылаах кыһыммыт чугаһаата. Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарын дьиэ кэргэннэрэ иккис кыһыннарын хайдах туоруулларын билбэттэр. Кыра нэһилиэнньэлээх, мөлтөх усулуобуйалаах тыа сиригэр эр киһи көҕүрээбитэ бары өттүнэн охсуулаах. Кэтэх хаһаайыстыба, бүтүн тэрилтэ үлэтэ, тус дьарык тохтуур, тыа ыалын олоҕо ыарыыр.

Онон, бу ыаллар көрдөһүүлэринэн, кинилэр Ил Дархан уонна Ил Түмэн аатыгар ыыппыт суруктарын таһаарабыт. Этии ыйанан, сурук суураллан хаалбатын туһугар...

Бэйэ кэр.

21.09.2023 г.

г. Якутск

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)

НИКОЛАЕВУ А. С.

от жен и матерей мобилизованных в сентябре 2022 г. из Якутии

и представителей общественности РС(Я)

Уважаемый Айсен Сергеевич!

Разрешите поздравить Вас с яркой победой на выборах Главы Республики и избранием на должность ИЛ ДАРХАНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) на второй срок!

Мы, матери и жены мобилизованных и общественность Республики, видим в Вас защитника Отечества и якутян. Очень признательны, что Вы стараетесь делать всё возможное для поддержки наших мобилизованных в СВО с первых дней. Об этом говорит и высокий уровень голосования за Вас на полях СВО.

Знаем, что Вы, Ил Дархан, взяли под свой личный контроль условия размещения бойцов в воинских частях, что наша Республика организовала под Вашим руководством Координационный Центр в Москве и другие Штабы помощи мобилизованным и их семьям. Вот уже ровно год, как началась мобилизация наших сыновей, мужей и братьев на СВО.

С большой надеждой мы ожидаем принятия смелого и справедливого предложения, озвученного еще в январе 2023 года уважаемым депутатом Государственной Думы РФ, лидером партии «Справедливая Россия» в интервью изданию «Ведомости», на заседании Государственной Думы Ф.С. Тумусовым об исключении Регионов Дальнего Востока из Указа Президента РФ о частичной мобилизации.

Все знают, как якутяне смело проявляют патриотизм, мужество и героизм в СВО. Наши мужчины не прятались, они сразу откликнулись на призыв Родины и спонтанно за 3 дня собрались и уехали, хотя они не военные. С тех пор мы не видели родных сыновей и мужей. Много мобилизованных, контрактников и добровольцев пали смертью храбрых.

Как будем зимовать вторую зиму без хозяев в доме, без главных специалистов в отдаленных селах - энергетиков, трактористов, связистов, работников ЖКХ, оленеводов и животноводов? К тому же восточные и арктические рубежи России тоже становятся геополитической зоной напряженности.

Учитывая суровый климат Якутии, Арктики, просим Вас как Главного Защитника добиться срочной демобилизации наших мужей и сыновей, а также исключения Якутии из Указа Президента РФ о частичной мобилизации. Почти у всех мобилизованных остались нуждающиеся и любящие их семьи, дети, дома, хозяйства, пустует место работы, рушится бизнес. Большинство мобилизованы из сельских малонаселенных районов, где они были незаменимы в жизнеобеспечении семьи и села. Сами понимаете, заготовка дров и сена всё легло на женщин, детей и стариков. Мы морально и физически устали, уже сил нет бороться и убеждать в очевидном. Мы матери и жены отдали фронту самое дорогое – родных сыновей и мужей, помогаем изо всех сил их оснащению. Но так не может продолжаться! Каждое утро матери ждут весточки, что мальчики живые, но каждый день их остаётся все меньше в живых на передовой. Это невыносимо тяжело, что каждый день жизнь твоего сына, мужа на волоске!

Сердце разрывается от отчаявшихся, осиротевших взглядов детей, жён, матерей. Ждут кормильца и любимого в основном молодые мамы с малолетними детьми, необустроенным бытом, без жилья, без достаточных средств содержать семью. Нужна срочная демобилизация наших парней или замена военной службы в СВО альтернативным видом службы в территории РС(Я).

Уважаемый Айсен Сергеевич, мы Вас настоятельно просим добиться СРОЧНОЙ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ наших сыновей и мужей ИЛИ замены военной службы в СВО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВИДОМ СЛУЖБЫ НА ТЕРРИТОРИИ РС(Я) для охраны АРКТИЧЕСКИХ РУБЕЖЕЙ РОССИИ.

К письму прилагаем отсканированные копии Обращений, подписанных матерями и женами из сельских районов.

21.09.2023 г.

г. Якутск

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТАМ ГОССОБРАНИЯ ИЛ ТУМЭН РС(Я)

от жен и матерей мобилизованных в сентябре 2022 г. из Якутии

и представителей общественности РС(Я)

Уважаемые депутаты Госсобрания Ил Тумэн РС(Я) нового седьмого созыва!

Разрешите поздравить Вас с победой на выборах и избранием Народными депутатами РЕСПУБЛИКИ!

Мы, матери и жены мобилизованных и общественность Республики знаем, что наша Республика много делает для поддержки наших мобилизованных в СВО с первых дней, знаем, что Глава Республики взял под свой личный контроль условия размещения бойцов в воинских частях, что наша Республика организовала под руководством Главы РС(Я) Координационный Центр в Москве и другие штабы помощи мобилизованным и их семьям.

Вот уже ровно год, как началась мобилизация наших сыновей, мужей и братьев на СВО. С большой надеждой мы ожидаем принятия смелого и справедливого предложения, озвученного еще в январе 2023 года уважаемым депутатом Государственной Думы РФ, лидером партии «Справедливая Россия» в интервью изданию «Ведомости», на заседании Государственной Думы ФС Тумусовым об исключении Регионов Дальнего Востока из Указа Президента РФ о частичной мобилизации.

Все знают, как якутяне смело проявляют патриотизм, мужество и героизм в СВО. Наши мужчины не прятались, они сразу откликнулись на призыв Родины и спонтанно за 3 дня собрались и уехали, хотя они не военные. С тех пор мы не видели родных сыновей и мужей. Много мобилизованных, контрактников и добровольцев пали смертью храбрых.

Наступает вторая суровая якутская зима. Мы, северяне, оставшиеся без мужчины, хозяина и труженика поставлены на грань вымерзания и вымирания. К тому же восточные и арктические рубежи России тоже становятся геополитической зоной напряженности. Учитывая суровый климат нашей Якутии, Арктики просим добиться срочной демобилизации наших мужей и сыновей, а также исключения нашей Республики из Указа Президента РФ о частичной мобилизации.

Почти у всех мобилизованных остались нуждающиеся и любящие их семьи, дети, дома, хозяйства, пустует место работы, рушится бизнес. Большинство мобилизованы из сельских малонаселенных районов, где они были незаменимы в жизнеобеспечении семьи и села. Сами понимаете, заготовка дров и сена всё легло на женщин, детей и стариков. Мы морально и физически устали, уже сил нет бороться и убеждать в очевидном. Мы матери и жены отдали фронту самое дорогое – родных сыновей и мужей, помогаем изо всех сил их оснащению. Но так не может продолжаться! Каждое утро матери ждут весточки, что мальчики живые, но каждый день их остаётся все меньше в живых на передовой. Это невыносимо тяжело, что каждый день жизнь твоего сына на волоске! Сердце разрывается от отчаявщихся, осиротевших взглядов детей, жён, матерей! В основном молодые мамы с грудными детьми, необустроенным бытом, без жилья, а то и с двумя и более детьми!

Уважаемые народные депутаты нового VII созыва, мы Вас настоятельно просим внести поправку в Закон о мобилизации и добиться СРОЧНОЙ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ наших сыновей и мужей ИЛИ замены военной службы в СВО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВИДОМ СЛУЖБЫ НА ТЕРРИТОРИИ РС(Я) для охраны Арктических рубежей России. Учитывая суровый климат нашего Севера, в Ваших силах сделать в Законе о мобилизации поправку для Якутских мобилизованных посредством Правовых механизмов, депутатских запросов и непосредственного содействия нашему Обращению. Просим, тем самым поддержать инициативу коллеги – депутата Госдумы РФ Тумусова Ф.С.

К письму прилагаем отсканированные копии Обращений, подписанных матерями и женами из сельских районов.