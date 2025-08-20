Саха сирэ Бүтүн Арассыыйатааҕы үөрэнээччилэр олимпиадаларын түмүгүнэн дойду эриэйтинигэр 72-с миэстэттэн 24-кэ тахсан, кэлиҥҥи биэс сылга бастыҥ түмүгү көрдөрдө.
2024-2025 үөрэх дьылыгар Бүтүн Арассыыйатааҕы үөрэнээччилэр олимпиадаларыгар Саха сирин аатыттан 21 биридимиэккэ 30 оҕо кытынна. Быйыл өрөспүүбүлүкэ көрдөрүүтүн тупсарда – 3 кыайыылаах уонна 7 призер баар. Үөрэнээччилэр аангылыйа, кытай. француз тылларыгар, обществознаниеҕа, физкультураҕа дойду бастыҥнарын кэккэлэригэр киирдилэр.
Француз тылыгар Бүтүн Арассыыйатааҕы үөрэнээччилэр олимпиадаларын кыайыылаахтарын ортотугар ХИФУ СУНЦ 10-с кылааһын үөрэнээччитэ Максим Евсеев баар. Кини аангылыйа тылын олимпиадатыгар эмиэ бастаабыта.
Арктика оскуолатын үөрэнээччитэ Дарина Данилова обществознание олимпиадатыгар кыайыылаахтар ортолоругар ааттанна. Бу оскуола үөрэнээччитэ Лю Цзелун кытай тылын олимпиадатыгар эмиэ бастыҥ көрдөрүүлээх.
Өрөспүүбүлүкэ алта үөрэнээччитэ физкультура олимпиадатыгар бастыҥынан ааттаннылар. Ол курдук, Дьокуускай куорат 17-с нүөмэрдээх оскуолатын 11-с кылааһын үөрэнээччитэ Ирина Федорова, Нерюнгритааҕы 24-с нүөмэрдээх информационнай-технологическай лиссиэй 9-с кылааһын үөрэнээччитэ Любовь Гавриленко, Дьокуускай куорат 1-кы, 31-с, 33-с оскуолаларыттан Юлия Ганяк, Полина Гоманова, Арина Пуляевская, Дьокуускай куораттааҕы национальнай гимназия 10-с кылааһын үөрэнээччитэ Софрон Скрябин буолаллар.
Саха сиригэр Бүтүн Арассыыйатааҕы үөрэнээччилэр олимпиадаларын түмүктүүр түһүмэҕин кыайыылаахтарыгар уонна миэстэлэспиттэригэр харчынан биир кэмнээх төлөбүр бэриллибитэ.
Кыайыылаахтар 500-түү тыһ. солк. ылаллар, онтон миэстэлэспиттэр — 100-түү тыһ. солк.
Сонун төрдө: Ил Дархан уонна Бырабыыталыстыба дьаһалтатын пресс-сулууспата