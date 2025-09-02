Саха сиригэр Уһук Илин үрдүнэн саамай элбэх үлэ көрдүүр уонна үлэтин уларытыан баҕарар киһи баар буолбут. Ол курдук, от ыйынааҕы туругунан, 27 000-тан тахса олохтоох киһи үлэ көрдүүр эбит. Ити былырыын оччолортон 40%-нан элбэх. Ол туһунан “hh.ru” диэн үлэни көрдүүр портал үлэһиттэрэ суруйаллар.
Онлайн-рекрутинг пресс-сулууспата этэринэн, олохтоох дьон үлэни ордук “Закупки” (+53%), “Автомобильный бизнес” (+52%), “Страхование” (+50%), “Рабочий персонал” (+50%), “Транспорт, логистика, перевозка” (+46%), “Безопасность” (+45%) эйгэлэргэ көдүүллэр эбит.
Саамай сэмэй көрдөрүүлээх салаа тыа хаһаайыстыбата буолбут. Ол да буоллар, ити эйгэҕэ сыһыаннаах үлэни көрдүүр киһи ахсаана былырыыҥҥы от ыйыттан 14%-нан эбиллибит.
Саха сиригэр үлэни көрдүүр олохтоох киһи ахсаана Уһук Илин үрдүнэн саамай түргэнник эбиллэ турар дииллэр. Иккис миэстэни Бүрээтийэ уонна Чукотка үллэстэллэр – онно 33-түү бырыһыан элбээбиттэр. Ити кэннэ Магадаан кэлэр – 18%.