Саха сиригэр 34 487 элбэх оҕолоох ыал баар. Кинилэр барыта 116 968 оҕону көрөн-истэн, иитэн-таҥыннаран олороллор. 2020 сылтан элбэх оҕолоох ыал ахсаана 10%-нан элбээбит. Кинилэргэ судаарыстыба тугунан көмөлөһөрүн туһунан СӨ Үлэҕэ уонна социальнай сайдыыга министиэристибэтэ кэпсээтэ.
– Судаарыстыбаннай уонна муниципальнай түмэллэргэ босхо сылдьыы (2025 с. бастакы аҥаарыгар ити быраабы 12 726 киһи туһаммыт);
– элбэх оҕолоох ыал оскуолаҕа үөрэнэр оҕолоро куорат уонна куорат таһыгар сылдьар оптуобуска босхо айанныыллар;
– элбэх оҕолоох ыал оҕото өрөспүүбүлүкэ оскуолаларыгар уонна орто анал үөрэҕин кыһаларыгар босхо аһыыр (2024-2025 сс. үөрэх дьылыгар 30 553 үөрэнээччи уонна устудьуон босхо аһылыгынан хааччыллыбыт);
– хомунаалынай өҥө төлөбүрүгэр 30%-наах чэпчэтии көрүллэр (2025 с. бастакы аҥаарыгар 7 962 киһи туһаммыт);
– элбэх оҕолоох төрөппүттэри анал үөрэххэ үөрэтии уонна үлэҕэ киирэллэрин туһугар эбии үөрэхтээһин (2025 с. 10 төрөппүт үөрэммит).
Итини таһынан тииһинэн олоруу алын кээмэйиттэн кыра дохуоттаах дьоҥҥо оҕолорун оскуолаҕа бэлэмнииллэригэр харчы көрүллэр. Ол курдук, 2025 с. биирдии оҕоҕо 4 534-түү солкуобай бэриллибитэ.
Эбэн эттэххэ, былырыыҥҥыттан элбэх оҕолоох ыал оҕото (23-гэр диэри саастаах) орто анал үөрэххэ өрөспүүбүлүкэҕэ ирдэнэр уонна кэскиллээх идэҕэ “очно” төлөөн үөрэнэр буоллаҕына, 50 тыһыынча солкуобайы биэрэллэр.