Мэҥэ Хаҥалас улууһун Сыымаҕар күөх төлөн киирдэ. Гааһы холбуур үөрүүлээх тэрээһиҥҥэ Ил Дархан Айсен Николаев сырытта.
“Бу күүтүүлээх күөх төлөн алтынньы 1 күнүгэр киирбитэ ордук суолталаах – бу күн Сэбиэскэй Сойуус Дьоруойа Федор Кузьмич Попов хорсун быһыытын оҥорбута. Лоп курдук 82 сыллааҕыта, киниэхэ эр санаа төлөнө кытыастан, Днепр өрүскэ хорсун быһыыны оҥорон үйэ-саас тухары биһиги дойдубут устуоруйатыгар хатанарын сирдээбитэ. Оттон бүгүн кини төрөөбүт нэһилиэгэр эйэлээх төлөн – гаас киирэн – дьон сүрэҕин уонна дьиэлэри сылытыаҕа”, -- диэн Айсен Николаев телеграм-ханаалыгар суруйда.
Ил Дархан күөх төлөҥҥө холбоммут, элбэх оҕолоох Николай уонна Сардаана Тарасовтарга ыалдьыттаата.
“Биһиги гаас билиитэҕэ оргуйбут итии чэйи истибит. Эдэр төрөппүттэргэ уонна кинилэр харахтарыгар үөрүү кыымын көрдүм, кинилэр гаас киирэн күннээҕи түбүктэрэ чэпчээбитин эттилэр. Маннык түгэннэргэ биһиги туох иһин үлэлиирбит дьэ билэҕин”, -- диэтэ Айсен Николаев.
Дойду бэрэсидьиэнэ Владимир Путин көҕүлээбит социальнай гаастааһын бырагырааматын өрөспүүбүлүкэҕэ “Сахатранснефтегаз” тэрилтэ олоххо киллэрэр. Аҥаардас быйыл гааска 1300-тэн тахса дьиэ холбонно.
Бэй.кэр.
Хаартыска: Ил Дархан телеграм-ханаалыттан