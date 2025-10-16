Киир

Быйыл АЛРОСА Саха сириттэн хостообут түөрт бөдөҥ алмааһыгар аатырбыт култуура диэйэтэллэрин аатын иҥэрэн үйэтиттэ. Ураты улахан кээмэйдээх, ювелирнай хаачыстыбалаах алмаас таастарга уһулуччулаах дьон аатын иҥэрэр үгэс өссө 1959 с. олохтоммута. Ити үгэс Саха сирин сайдыытыгар сүҥкэн кылааттарын киллэрбит биир дойдулаахтарбыт ааттарын үйэтитэр аналлаах.

Бу сыл алтынньы 1 күнүгэр АЛРОСА хампаанньа аатыттан муусука ускуустубатын эйгэтин уһулуччулаах диэйэтэллэрин аатынан сүрэхтэммит алмаас таастар куоппуйаларын туттарар дьоро тэрээһин күнэ ылбычча талыллыбатаҕа. Тоҕо диэтэххэ, ити күн аан дойдуга Муусука норуоттар икки ардыларынааҕы күнүнэн биллэр.

Бастакы алмааска быйыл төрөөбүтэ 100 сыла бэлиэтэнэр, сахаттан бастакы идэтийбит хормейстер, СӨ норуодунай, РСФСР үтүөлээх артыыһа, үлэ уонна тыыл бэтэрээнэ Феврония Алексеевна Баишева аатын иҥэрбиттэрэ. Иккис тааска – СӨ норуодунай, Арассыыйа үтүөлээх артыыһа, өрөспүүбүлүкэ олохтоохторугар Кыайыы Ырыаһыта диэн аатынан биллэр Александр Парфеньевич Самсонов аатын. Александр Парфеньевич күн сириттэн былырыын күрэммитэ. Баара буоллар быйыл 90 сааһын бэлиэтиэхтээҕэ. Үһүс таас быйыл төрөөбүтэ 80 сыла бэлиэтэнэр, СӨ норуодунай артыыһа, СӨ уонна РФ култууратын үтүөлээх үлэһитэ, Саха сирин муусукатын уонна фольклорун түмэлин төрүттээччитэ уонна тэрийээччитэ Аиза Петровна Решетникова аатынан сүрэхтэммитэ.
 

Ити үс бөдөҥ таас ураты быһыылаах-таһаалаах, чочуонай оҥоһуулаах, хас биирдиилэрэ 50 карааттан ыарахан ыйааһыннаах. Алмаастар куоппуйаларын Саха сирин норуоттарын муусукатын уонна фольклорун түмэлигэр туттардылар.
 

Феврония Баишева, Александр Самсонов уонна Аиза Решетникова бэйэлэрин кэннэ эдэр мусукааннарга уонна артыыстарга билигин да тирэх, көмө буолар баай нэһилиэстибэни хаалларан бардылар. Дьоро тэрээһиҥҥэ Феврония Баишева кыыһа Татьяна Захаровна Чокпек, Александр Самсонов уола Александр Александрович Самсонов, Аиза Решетникова кыыһа Алина Владимировна Решетникова-Осаковская кытыннылар.

65,89 караат ыйааһыннаах өссө биир алмааһы олоҕун өрөспүүбүлүкэ эстрадатын ускуустубата сайдыытыгар анаабыт култуура уһулуччулаах диэйэтэлэ Юрий Егорович Платонов аатынан сүрэхтээтилэр. Алмаас куоппуйатын алтынньы 10 күнүгэр ойоҕо Лидия Иннокентьевнаҕа уонна кыыһыгар туттардылар.

“Алмаас тааска Юрий Егорович Платонов аатын иҥэрбиттэрэ – биһиги дьиэ кэргэҥҥэ чахчы улахан бэлиэ түгэн. Аҕабыт, эһэбит аата хаһан эрэ саҕалаабыт дьыалатын курдук билигин да тыыннаах. Эстрада тыйаатыра сайдар, араас тэрээһини олоххо киллэрэр, артыыстар бииртэн биир кирбиилэри ситиһэллэр. Улахан кыайыылар өссө да иннибитигэр кэтэһэллэр диэн эрэнэбин. Биһиги дьиэ кэргэн аатыттан Култуура уонна духуобунай сайдыы министиэристибэтигэр уонна АЛРОСА хампаанньаҕа бу курдук болҕомтолорун уурбуттарыгар ис сүрэхпиттэн махтанабын. Биһиги итини олус сыаналыыбыт”, – диэн Юрий Платонов кыыһа эттэ уонна аҕатын аатынан ааттаммыт алмаас куоппуйатын кини аатын сүгэр Саха сиринээҕи эстрада судаарыстыбаннай тыйаатырыгар харайыыга туттарда.

“Быйыл Саха сиригэр култуура эйгэтигэр норуоппут үгэстэрин ытыктаан туран Устуоруйа өйдөбүлүн сылын биллэрбиппит. Онон сибээстээн, АЛРОСА хампаанньаҕа “саха култууратын уһулуччулаах диэйэтэллэрин аатын үйэтитиҥ” диэн этиилээх тахсыбыппын, тута өйөөбүттэрэ”, – диэн СӨ Култууратын уонна духуобунай сайдыытын миниистирэ Афанасий Ноев эттэ.

Ити курдук төрөөбүт дойдубутуттан хостоммут алмаастар Саха сирин саамай биллэр бэлиэлэрэ буолалларын таһынан, көннөрү алмаас эрэ буолбакка, уһулуччулаах дьоммут ааты сүгэр күндү таастар буолаллар. Бу устуоруйаны уонна ону кытта ыкса ситимнээх ааттары харыстыырга өссө биир үтүө хардыы.

Хаартыска: СӨ култууратын министиэристибэтэ.

