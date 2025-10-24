“Кыым” хаһыат Сахабыт сирин тыатын хаһаайыстыбатын үйэттэн ордук утумнаахтык сырдатан кэллэ. Ону таһынан, тыын боппуруостары, сытыы кыһалҕалары быһаарыыга болҕомто ууран, туһааннаах тэрилтэлэри, үлэһит дьону түмэн кэпсэтиилэри, ырытыылары тэрийэр үгэстээх. Ол барыта үтүө дьайыылаах уонна түмүктээх буолааччы.
Биллэрин курдук, тыа хаһаайыстыбатыгар саха төрүт дьарыгын, үгэһин, тылын өрө тутар дьон элбэх. Кинилэр ортолоругар «Кыым» хаһыат эрэллээх сурутааччылара бааллара саарбахтаммат. Оттон соторутааҕыта СӨ Тыа хаһаайыстыбатын миниистирэ Артем Александров В.А. Петрова аатынан Ньурбатааҕы кырдьаҕастар уонна инбэлииттэр интэринээт-дьиэлэригэр икки кэмпилиэк «Кыым» хаһыаты уонна «Байдам» сурунаалы сурутан биэрдэ.
«Кырдьаҕастарбыт уонна доруобуйаларынан хааччахтаах дьоммут олох тэтимин ыһыктыбакка, өрөспүүбүлүкэ тугунан тыынан олорорун билэн-көрөн, сонуну-нуомаһы ааҕан, сайдыыттан хаалбакка сылдьаллара олус суолталаах. Бу кинилэр туруктарын тупсарар, үйэлэрин уһатар. Онон, бар дьону уонна, бастатан туран, салайааччылары сурутууга көхтөөхтүк кыттаргытыгар ыҥырабын», – диэн Артем Александрович санаатын эттэ.
Бэйэ кэр.
