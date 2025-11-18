Саха сиригэр дьон общественнай олоҕун сайыннарыыга улахан суолталаах түһүмэх түмүктэннэ – тэрийээччилэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дарханын 2025 сылга аналлаах гранын куоҥкурус түмүгүн таһаардылар. Барыта 67 коммерческайа суох тэрилтэ социальнай суолталаах бырайыага өйөннө, уопсайа 93,6 мөл. солк. үбүлээһин бэриллиэ.
Саха сирин Ил Дархана Айсен Николаев эрдэ эппитинии, өрөспүүбүлүкэҕэ тулалыыр олоҕу кырдьыгынан тупсарарга баҕалаах, актыыбынай, патриот олохтоох олус элбэх. Онон бу сылга Ил Дархан граныгар куоҥкурус коммерческайа суох тэрилтэлэр ортолоругар улахан интэриэһи үөскэттэ. Барыта 27 оройуонтан уонна куораттааҕы уокуругтан 325 ураты тэрилтэ 388 сайаапканы киллэрдэ.
«Көрдөөбүт үбүн уопсай кээмэйэ 616 мөл. солк. таҕыста, ол аата 93,6 мөл. солк. граҥҥа анаммыт пуонданы балачча куоһарда. Тэрийээччилэр 326 бырайыагы экспертизаҕа киллэрдилэр», – диэн Өрөспүүбүлүкэ Ыччат дьыалаларыгар уонна социальнай коммуникацияларга министиэристибэтэ иһитиннэрдэ.
Куоҥкурус 16 хайысхатыттан кыттааччылар ордук элбэх бырайыагы гражданнары патриотическай тыыҥҥа иитиигэ анаан киллэрбиттэр – барыта 66 сайаапка. Ыччат политикатыгар 55 бырайыак этилиннэ. Үһүс миэстэҕэ – култуура, искусство уонна киһи духуобунай сайдыытыгар көмө (54 сайаапка).
Маны таһынан, гражданнар доруобуйаларын харыстааһыҥҥа, физическэй култуураҕа уонна спортка (48 сайаапка), ону тэҥэ наука, үөрэх уонна сырдатыы эйгэтигэр (32 сайаапка) анаммыт көҕүлээһиннэр эмиэ ирдэбиллээх буоллулар.
Экспертэр хамыыһыйалара 67 бырайыагы өйөөтө. Кыайыылаах тэрилтэлэр ортолоругар бааллар: Аан дойдутааҕы оҕо пуондата «Дети Саха-Азия», гражданнары социальнай көмүскээһин общественнай тэрилтэтэ «Алмаз», социальнай уонна култуурунай көҕүлээһиннэри өйүүр Автономнай коммерческайа суох тэрилтэ «Содействие», Горнай улууһун оҕолорун научнай-техническэй айымньыларын сайыннарыыны өйүүр «Сайдыы Суола» общественнай тэрилтэ уонна да атыттар.
Дьокуускай куорат уокуруга 32 өйөммүт сайаапкалаах кыайыылаахтарынан лиидэрдээтэ. Элбэх граны Горнай (7), Чурапчы (5) уонна Ньурба (5) оройуоннара ыллылар. Комиссия Таатта улууһуттан 4, Сунтаартан 3 сайаапканы өйөөтө. Ону таһынан, Өлүөхүмэ, Өймөкөөн, Мэҥэ Хаҥалас, Бүлүү, Усуйаана, Үөһээ Бүлүү, Уус Майа, Уус Алдан оройуоннарыттан, Жатайтан, Кэбээйиттэн уонна Алдан улуустарыттан биирдии социальнай бырайыак өйөннө.
Талыы "Электроннай бүддьүөт" порталга ыытыллыбыта, ол сыанабыл тутулуга суох уонна аһаҕас буолуутун хааччыйда. Барыта экспертэр 650 экспертизаны оҥордулар, тоҕо диэтэххэ хас биирдии бырайыагы икки тутулуга суох эксперт сыаналыыр, уонна тиһик кинилэр сыанабылларын орто ахсаанынан түмүк баалы таһаарар. Экспертэр кылгас кэм иһигэр улахан үлэни оҥордулар.
Кыайыылаахтар бырайыактарын 2026 сыл тохсунньу 1 күнүттэн ахсынньы 31 күнүгэр диэри олоххо киллэриэхтэрэ. Ыччат дьыалаларыгар уонна социальнай коммуникацияларга министиэристибэтэ хас биирдии тэрилтэҕэ куратор анаан, бырайыактары толорууга үөскүүр ыйытыыларга сүбэ-ама биэрэн, кыайыылаахтары толору өйүөҕэ. Бу хас биирдии көҕүлээһини эффектибнэйдик олоххо киллэрэри уонна туруоруллубут сыаллары ситиһэри хааччыйыаҕа.
