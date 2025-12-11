Ааспыт нэдиэлэҕэ Дьокуускайга оскуола оҕолоругар аналлаах айар “Медиахакатон” буолан ааста. Быйыл тэрээһин төрдүс төгүлүн ыытылынна, онно 14–18 саастаах оҕолор кытыннылар. Үс күн иһигэр 60 талааннаах оҕо 12 хамаанданан креатив эйгэтигэр умса түстэ, режиссёр, эпэрээтэр, дизайнер, биидьийэ таҥааччы, аниматор, саунд дизайнер, блогер уонна продюсер оруолугар холонон көрдө. Оттон сорох-сорохтор хастыы да идэни боруобалаатылар.
Оҕолор Саха сирин айар (креативнай) индустриятын профессионалларын маастар-кылаастарыгар, лиэксийэлэригэр сырыттылар. Араас идэҕэ сыһыаннаах туһалаах сүбэни истибиттэрин таһынан, сорудахтары толордулар – саха бреннэрин угуйук-роликтарын уһуллулар.
“Айар индустрия – өй, айар-тутар дьоҕур уонна урбаан көҕүлээһин көмөтүнэн экэниэмикэҕэ уонна култуураҕа наадалаах бородуукта үөскээн тахсар эйгэтэ. “Медиахакатоҥҥа” оҕолор кэлин бреннэр туһаныахтаах угуйуктарын бэйэлэрэ оҥорон таһаараллар. Биһиги бу бырайыагы АЛРОСА-ны кытта төрдүс сылбытын өйүүрбүтүнэн киэн туттабыт”, – диэн СӨ Үүнэр көлүөнэ тус сыаллаах пуондатын генеральнай дириэктэрэ Владимир Егоров кэпсээтэ.
Кини этэринэн, сыл аайы кыттар улуус уонна оҕо ахсаана элбээн иһэр. Холобур, быйыл Дьокуускай, Мэҥэ Хаҥалас, Хаҥалас, Нам, Уус Алдан уонна Горнай улуустарыттан 60 оҕо кыттыбыт (урут 48 этэ). Ааспыт үс сыл иһигэр барыта 156 үөрэнээччи кыттыбыта.
2025 с. “Медиахакатон” кыайыылаахтара:
1-кы миэстэ – “Финики” хамаанда (“Айыына” бэргэһэ бренэ);
2-с миэстэ – “Новые горизонты” хамаанда (“GRD” архитектура устуудьуйата);
3-с миэстэ – “FRAMEIGHT” (“Saqa Omuk” бренд);
Көрөөччү биһирэбилэ – “TETRA” хамаанда (“Knit&Fit” бренд)
Номинацияларынан биирдиилээн наҕараадалар:
Бастыҥ эпэрээтэр – Аделина Яковлева, “FRAMEIGHT” хамаанда;
Бастыҥ таҥааччы – София Петерсон, “Финики” хамаанда;
Бастыҥ дизайнер – Анатолий Яковлев, “Новые горизонты” хамаанда;
Бастыҥ аниматор – Юлия Ючюгяева, “Мега Пингвины” хамаанда;
Бастыҥ саунд-дизайнер – Глеб Головин, “Мега Пингвины” хамаанда;
Бастыҥ блогер – Алина Комиссарова, “TETRA” хамаанда.
Бастыҥ продюсер – Светлана Булатова, “Fifty/Fifty” хамаанда.
София Петерсон, 15-с №-дээх оскуола:
– Бреммит салайааччыта Айыына Храмова сахалыы дьабакы бренин угуйугун оҥорорго сорудахтаабыта. Уустук этэ эрээри, хара ааныттан бииргэ үлэлээммит үтүө түмүгү ситистибит. “Медиахакатон” – олус үчүгэй, киһи элбэҕи билэр тэрээһинэ, киһи дьоҕура сайдар. Эспиэртэр күн аайы сүбэлииллэрэ, ол иһигэр “Медиахакатону” тэрийээччи Дмитрий Попов. Баһаатайдарбыт суукканы эргиччи билсэ олорбуттара. Кинилэр эмиэ урут “Үүнэр көлүөнэ пааркатын” тэрээһиннэригэр сылдьыбыт дьон этэ.
Глеб Головин, 15-с №-дээх оскуола:
– Оскуолам медиа-киинигэр дьарыктанабыт. Биидьийэ таҥабын. Ол эрээри ол оруолу номнуо атын оҕолор ылбыт буоланнар, тыаһы-ууһу таҥыыга үлэлэстим. Урут кыра уопуттаах этим. Тымныыга үлэлиир уустук эбит: оборудование тоҥор, батарейка бүтэр. Онон араас албаһы туһанныбыт. Биидьийэ-ролик тыаһыттан-ууһуттан элбэх тутулуктаах.
Юлия Ючюгяева, ХИФУ СУНЦ:
– Урут маннык тэрээһиҥҥэ кыттыбытым эрээри, “Медиахакатоҥҥа” болдьоҕо ыгыма бэрт эбит. Үлэбитин бэрт кылгас кэм иһигэр бүтэрэ охсуохтаах эбиппит. Анимацияҕа дьарыктаммытым хас да сыл буолла, программист буолуохпун баҕарабын. Кэлин биидьийэ оонньууну оҥоруу эйгэтигэр үлэлиир былааннаахпын.
Анатолий Яковлев, ХИФУ СУНЦ:
– Урут араас айар тэрээһиҥҥэ кыттарым. Быйыл “Сыыппара алмааһыгар” сылдьыбытым. Ол гынан баран “Медиахакатон” олох атын таһым эбит. Үүнэр көлүөнэ паарката олус интэриэһинэй тэрээһини ыытар эбит. Ордук бэйэм курдук “биир долгуҥҥа” сылдьар оҕолору кытта билсэн астынным.
Оскуолабытыгар математика уонна АйТи эйгэлэрэ үлэлииллэр. Мин дизайнынан дьарыктанабын, хас да бырагыраамаҕа үлэлиибин. Кэлин графическай эбэтэр веб-дизайнер буолуохпун баҕарабын.
Оҕолор бары кыттааччы дьупулуомун туттулар, оттон кыайыылаахтар – өйдөбүнньүк бэлэхтэри. “Медиахакатон” кыттааччылара бэйэлэрэ бэлиэтииллэринэн, саамай сүрүнэ, бириис буолбатах. Саамай сүрүнэ – “биир долгуҥҥа сылдьар” атын ыччаты кытта билсии, араас эйгэ идэлээхтэриттэн туох эрэ саҥаҕа үөрэнии. Оттон олох көрдөрөрүнэн, сорох оҕолор манна билсэн баран кэлин бэйэлэрэ туспа хамаанда тэринэн, салгыы доҕордоһоллор, айар-тутар эйгэҕэ бииргэ үлэлииллэр, Саха сиригэр айар-тутар индустрия сайдыытыгар үлэлииллэр.
“Медиахакатон” тэрийээччилэрэ: “Үүнэр көлүөнэ паарката” АНО ДПО, АГИКИ, СӨ Үүнэр көлүөнэ тус сыаллаах пуондатын уонна АЛРОСА хампаанньа өйөбүллэринэн үлэлиир Норуоттар икки ардыларынааҕы айар-тутар дьоҕур “Медиа-оскуолата”.
kyym.ru