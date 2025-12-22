Виктор Николаевич үлэ уонна бэлиитикэ улахан суолун тэлбитэ. Кини сүүрбэттэн тахса сыл устата КПРФ Саха сиринээҕи салаатын салайбыта, өрөспүүбүлүкэ биир саамай уопуттаах бэлиитигэ этэ.
Бэлиитикэҕэ биһиги көрүүбүт тус-туспа этэ эрээри, төрөөбүт өрөспүүбүлүкэбит сайдыытын боппуруостарыгар, Саха сирин олохтоохторун олоҕун тупсарыыга уонна устуоруйабыт харыстабылыгар биир тылы мэлдьи буларбыт. Кини олоҕун тиһэх күннэригэр диэри Ил Түмэн VII ыҥырыылаах мунньаҕар көхтөөхтүк үлэлээбитэ, бэйэ дьыалатыгар тулхадыйбат бэриниилээх буолуу холобура буолбута.
Виктор Николаевич хаан-уруу, чугас уонна бииргэ үлэлээбит дьонугар дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит. Сырдык аата умнуллубатын.
