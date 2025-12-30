Киир

Киир

  2. Сонуннар
  3. Уопсастыба
  4. Ким тугу бэлэхтэтиэн баҕарар?

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

“Суперджоб” сиэрбис Саха сирин олохтоохторо Саҥа дьылга туох бэлэҕи эрэнэ кэтэһэллэрин сураспыт. Биллэн турар, эр дьон уонна дьахталлар олох туспа бэлэҕи баҕараллар эбит.

Ыйытыкка кыттыбыт дьон улахан аҥаара, ол эбэтэр 26%-на, харчылаах кэмбиэри эрэйэр эбит. Ити кэннэ иккис миэстэҕэ сынньана барар путевка тахсыбыт – куолас 21%-на. Үһүс бочуоттаах миэстэҕэ смартфон-гаджет, ону тэҥэ кэсимиэтикэ тиксибиттэр – 7-лии бырыһыаны ылбыттар.

Дьон ордук баҕарар бэлэҕин иһигэр өссө маннык барыйааннар киирбиттэр: дьиэҕэ-уокка туттуллар бытовой тиэхиньикэ уонна электроника – 4%, култуура тэрээһинигэр билиэт – 4%, киэргэл-симэх, үөрэнэр сэртипэкээт, успуорт табаара – 3%, араас бэлэх сэртипэкээтэ, кинигэ, көмпүүтэр уонна өрөмүөн үстүрүмүөнэ – 2%.

35-гэр диэри саастаах эдэр дьон ордук “харчы” диэбиттэр – 30%. Ити кэннэ кэсимиэтикэни (13%) уонна гаджеты (8%) баҕаралларын эппиттэр. 35—45 саастаах дьон баҕа санаалара – бытовой тиэхиньикэ (7%) уонна үөрэх сэртипэкээтэ (6%). Оттон 45-тэн аҕам саастаахтар успуорт табаарын уонна араас маҕаһыын сэртипэкээтин талбыттар – 5-тии бырыһыан.

Кинигэ, кэнсиэр-киинэ билиэтин туһунан ордук үрдүк үөрэхтээх дьон ыраламмыттар. Оттон орто анал үөрэхтээхтэр үөрэх кууруһун сэртипэкээтигэр наадыйаллар эбит.

Интэриэһинэйэ диэн, элбэх хамнастаах дьон “харчыга наадыйбаппыт, күүлэйдии барыахпыт этэ” дэспиттэр.

Бэй.кэр.

Хаартыска: sima-land.ru

Бүтэһик сонуннар