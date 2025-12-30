“Суперджоб” сиэрбис Саха сирин олохтоохторо Саҥа дьылга туох бэлэҕи эрэнэ кэтэһэллэрин сураспыт. Биллэн турар, эр дьон уонна дьахталлар олох туспа бэлэҕи баҕараллар эбит.
Ыйытыкка кыттыбыт дьон улахан аҥаара, ол эбэтэр 26%-на, харчылаах кэмбиэри эрэйэр эбит. Ити кэннэ иккис миэстэҕэ сынньана барар путевка тахсыбыт – куолас 21%-на. Үһүс бочуоттаах миэстэҕэ смартфон-гаджет, ону тэҥэ кэсимиэтикэ тиксибиттэр – 7-лии бырыһыаны ылбыттар.
Дьон ордук баҕарар бэлэҕин иһигэр өссө маннык барыйааннар киирбиттэр: дьиэҕэ-уокка туттуллар бытовой тиэхиньикэ уонна электроника – 4%, култуура тэрээһинигэр билиэт – 4%, киэргэл-симэх, үөрэнэр сэртипэкээт, успуорт табаара – 3%, араас бэлэх сэртипэкээтэ, кинигэ, көмпүүтэр уонна өрөмүөн үстүрүмүөнэ – 2%.
35-гэр диэри саастаах эдэр дьон ордук “харчы” диэбиттэр – 30%. Ити кэннэ кэсимиэтикэни (13%) уонна гаджеты (8%) баҕаралларын эппиттэр. 35—45 саастаах дьон баҕа санаалара – бытовой тиэхиньикэ (7%) уонна үөрэх сэртипэкээтэ (6%). Оттон 45-тэн аҕам саастаахтар успуорт табаарын уонна араас маҕаһыын сэртипэкээтин талбыттар – 5-тии бырыһыан.
Кинигэ, кэнсиэр-киинэ билиэтин туһунан ордук үрдүк үөрэхтээх дьон ыраламмыттар. Оттон орто анал үөрэхтээхтэр үөрэх кууруһун сэртипэкээтигэр наадыйаллар эбит.
Интэриэһинэйэ диэн, элбэх хамнастаах дьон “харчыга наадыйбаппыт, күүлэйдии барыахпыт этэ” дэспиттэр.
