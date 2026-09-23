Бу күннэргэ Саха сиригэр “Жилой сектор” диэн полиция эпэрээссийэтин чэрчитинэн 486 административнай буруйу оҥорууну арыйдылар, 33 ханна да бэлиэтэммэтэх сааны былдьаатылар. Ол туһунан СӨ ИДьМ пресс-сулууспата суруйар.
Эриэйдэҕэ Росгвардия өрөспүүбүлүкэтээҕи управлениетын, МЧС, УФСИН үлэһиттэрэ, эпиэкэ уорганнарын, социальнай харалта уонна норуот дружинниктарын бэрэстэбиитэллэрэ кыттыбыттар.
Нэдиэлэ иһигэр полиция үлэһиттэрэ 6 тыһыынча кэриҥэ дьиэни, кыбартыыраны, уопсайы уонна дьон сынньанар сирин кэрийэн көрбүттэр. Ураты болҕомто учуокка турар дьоҥҥо ууруллубут. 3,5 тыһыынчаттан тахса административнай кэтэбилгэ сылдьар, сууттаммыт, арыгыны үлүһүйэн иһэр, дьиэтигэр-уотугар сотору-сотору иирсэр дьону бэрэбиэркэлээбиттэр.
Барыта 486 административнай дьыаланы боротокуоллаабыттар. Дьыала улахан аҥаара уопсастыбаннай бэрээдэги кэһиигэ, арыгыны иһиигэ уонна бытархай күлүгээнээһиҥҥэ сыһыаннаах. Ону таһынан, РФ КоАП “Сынньыы” ыстатыйатынан (6.1.1 ыст) 9 боротокуол толоруллубут, 28 арыгы атыытыгар кэһии бэлиэтэммит.
Итини сэргэ полиция үлэһиттэрэ 29 буруйу арыйбыттар. Ол иһигэр Дьокуускайга уонна Намҥа – 8 соруйан эчэтиини, Дьокуускайга, Сунтаарга, Нерюнгрига, Ленскэйгэ уонна Хаҥаласка – 5 өлөрүүнэн куттааһыны, Мэҥэ Хаҥаласка уонна Хаҥаласка – 3 көҥүлэ суох сааны-сэби атыылааһыны.
Профилактика учуотугар эбии 18 бэрээдэги кэһээччини туруорбуттар. Ол иһигэр 3 сокуоннай сааһын ситэ илик оҕону.
Сунтаарга, Хаҥаласка, Мэҥэ Хаҥаласка, Горнайга, Эдьигээҥҥэ, Тааттаҕа уонна Үөһээ Бүлүүгэ ханна да бэлиэтэммэтэх, дуокумуона суох 33 сааны, 56 лиитэрэ арыгыны былдьаабыттар.
Эриэйдэ кэмигэр полиция үлэһиттэрэ 10 тыһыынчаттан тахса киһини кытта кэпсэппиттэр, 6,5 тыһыынча өйдөбүнньүк, 1 277 сэрэтии суругу туттарбыттар.