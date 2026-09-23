Саха сирин Биир кэлим ресурснай киинэ уонна РФ юстицияҕа министиэристибэтин Саха сиринээҕи салаата кэмиэрчэскэйэ суох тэрилтэлэр (КСТ) салайааччыларын уонна исписэлиистэрин “ЛЕТУЧКА лидеров СО НКО Якутии” диэн тэрээһиҥҥэ ыҥыраллар. Көрсүһүүгэ КСТ-лэр Минюстка 2025 сыллааҕы отчуоттарын туттарыыларын туһунан улахан кэпсэтии буолуоҕа.
Минюст управлениетын уонна ресурснай киин исписэлиистэрэ отчуот туттарыыга сокуон уларыйыытын, ирдэбиллэрин, туох сыыһалар тахсалларын, 2025 с. киирбит электроннай отчуот оҥоһуллуутун, туох уустуктар баалларын туһунан кэпсиэхтэрэ. Исписэлиистэр кэлбит КСТ-лэр сыллааҕы отчуоту Минюстка туттарыы боросодууратын билсэн, инникитин отчуоттарын сыыһата-халтыта суох туттарарга үөрэниэхтэрэ.
Санаттахха, билигин 2025 сыл отчуотун туттарыы бара турар. Дьиҥинэн КСТ-лэр бары 2026 с. муус устар 15 күнүгэр диэри отчуоттуохтаахтара, бэл, туох да үлэни ыыппатах тэрилтэлэр эмиэ. Бу сокуон ирдэбилин кэһии иһин административнай эппиэтинэскэ түбэһиэххэ сөп.
Кумааҕынан отчуот аны туттарыллыбат, Минюст бүтэһигин кумааҕынан 2024 с. отчуоту туппута. Бүгүҥҥү күн туругунан өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн 2241 регистрацияламмыт КСТ 2025 с. сыллааҕы электроннай отчуоттарын туттарыахтаахтара. Олортон 1011 тэрилтэ өссө отчуотун туттара илик, 1029 туттарбыт да, сорох докумуоннара ситэтэ суохтар. 43 бэрэбиэркэҕэ сылдьар. Сыыһата суох сөпкө толорон 158 эрэ КСТ отчуота туттарыллыбыт. Көрөргүт курдук, КСТ үксэ бэйэлэрин отчуоттуур эбээһинэстэрин толорботтор, эбэтэр сыыһалаах туттарбыттар. Ити түмүгэр кинилэр ыстараапка, эбэтэр эбии бэрэбиэркэҕэ түбэһиэхтэрин сөп. Бу тэрилтэлэри отчуот туттарбатах буруйдарыгар граннарга кыттыыга киллэримиэхтэрин, бэл, тэрилтэлэрин сабан да кэбиһиэхтэрин сөп.
РФ Юстицияҕа министиэристибэтин Саха сиринээҕи управлениетын кэмиэрчэскэйэ суох тэрилтэлэргэ отделын салайааччыта Екатерина Солдатченкова: “Быйыл КСТ-лэр отчуоттарын туттарыыларын балаһыанньата дьиксиннэриилээх. Баара суоҕа Минюст-ка регистрациялаах КСТ-лэр 7% эрэ отчуоттаата, урукку сылларга баччаларга 90% туттараллара. Баҕар, саҥа электроннай отчуокка көһүү уустугурдубута буолуо. Биричиинэ элбэх буолуо гынан баран, сокуон КСТ-лэр отчуоттуулларын эбээһинэстиир. Биһиги сыллааҕы отчуот туттарыллыбатах буоллаҕына, бу тэрилтэ үлэлээбэт буолбут диэн сыаналыыбыт. Отчуоттаабатах тэрилтэлэр алтынньыттан суутунан сабыллыахтарын сөп”, -- диэн 2025 с. отчуоттарын туттарбатах тэрилтэлэр сабыллыахтарын сөбүн сэрэтэр.
Саха сирин Биир кэлим ресурснай киинэ отчуоттуур хампаанньаны сыыһата суох уонна кэмигэр туттарарга көмөлөһөргө бэлэм. Пуонда эспиэрдэрэ уопсастыбанньыктары өйүүргэ хас да көрүҥ өйөбүлү бэлэмнээтилэр, ол иһигэр босхо консультация киирэр.
«Кэмигэр уонна сөпкө оҥоһуллубут отчуот – бу сокуон эрэ ирдэбилэ буолбатах, өссө кэмиэрчэскэйэ суох тэрилтэ аһаҕаһын, судаарыстыба, партнердара уонна туһалыыр дьоно итэҕэйэллэрин көрдөрөр. Ол иһин быйылгыттан киирбит электроннай отчуоту ыарырҕаппакка, докумуоннаргытын төһө сөптөрүн бэрэбиэркэлээн баран отчуоту оҥоруҥ. Өскөтүн туох эмэ боппуруостардаах буоллаххытына, пуонда Минюст-ка отчуоту туттарыы боппуруостарыгар консультация биэрэр, сыыһаларгытын көрөн сүбэлиэ, тэрилтэ тус кабинетын толорорго көмөлөһүө», – диэн, Саха сирин Биир кэлим ресурснай киинин генеральнай дириэктэрэ Ольга Вешникова эбии кэпсээтэ.
«ЛЕТУЧКА лидеров СО НКО Якутии» тэрээһин 2026 с. балаҕан ыйын 24 күнүгэр 16:00 чааска онлайн уонна оффлайн форматтарынан Дьокуускай куоракка, Курашов уул., 24-гэр, 7 этээскэ, 703 офиска ыытыллар. Тэрээһиҥҥэ онлайн кыттар сигэ:: https://telemost.yandex.ru/j/33026788721850
Тэрээһин босхо ыытыллар, ол эрэн, эрдэ регистрацияланар наада. Сибээстэһэр төлөпүөн: +7 (914) 270-10-82
kyym.ru