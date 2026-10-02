Бүгүн, алтынньы 2 күнүгэр, Дьокуускай куоракка +5...+7 кыраадыс сылаас буолара күүтүллэр.
Соҕуруулуу-арҕааттан сөкүүндэҕэ 3—8 миэтэрэ түргэнээхтик үрэр тыаллаах буолуо. Халлаан күнү быһа бүдүгүрэн баран туруорҕа. Кэлэ-кэлэ быстан ардыа эрээри, күнү-дьылы кэтээн көрөөччүлэр “күүскэ түһүө суоҕа” диэн эрэннэрэллэр. Субуота үүнэр түүнүгэр сорох билгэһиттэр 0, кимнээх эрэ -1 кыраадыс буолуо дииллэр. Уопсайынан, түүн тоҥоруоҕа, онон сарсын сарсыарда аспаал халтараан буолуоҕа.
Кыым.ру
Хаартыска: “Эхо Столицы”.