Дойду бырабыыталыстыбатыгар уларыйыы бөҕө буолла. Саҥа зампредтар, миниистирдэр ананнылар. Арассыыйа тырааныспарга миниистиринэн Росавиация салайааччыта Дмитрий Ядров ананна. Кини иннинээҕи миниистир Андрей Никитин вице-премьер буолла.
Дмитрий Ядров — Дьокуускайтан төрүттээх. Кини 1988 сыллаахха ыам ыйын 3 күнүгэр Дьокуускайга төрөөбүт, тохсус кылааска диэри 7-с №-дээх оскуолаҕа үөрэммит, онтон 33-с №-дээх оскуоланы бүтэрбит. Кини төрөппүттэрэ эмиэ төрүт маннааҕылар, аҕата үйэтин тухары Маҕан аэропордугар көтүтүү диспиэччэринэн үлэлээбит.
“Мин авиационнай дьиэ кэргэҥҥэ улааппытым, аҕам олоҕун тухары авиадиспиэччэрдээбитэ, Дьокуускайга сөмөлүөтү көтүтүүгэ салайааччынан үлэлээбитэ, мин кини үлэтигэр чаастатык кэлэр этим”, -- диэн ТАСС ааҕыныстыбаҕа интервьютугар кэпсээбит.
2010 сыллаахха Дмитрий Ядров Санкт-Петербурдааҕы гражданскай авиация судаарыстыбаннай университеты “инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства” идэлээх бүтэрбит. Үөрэҕин бүтэрээт, РФ көтөр аал хамсааһынын салайыы судаарыстыбаннай корпорациятыгар үлэлии киирбит, ити корпорацияҕа 2018 сылтан стратегическай сайдыыга, эксплуатацияҕа уонна тэхэниичэскэй бэлиитикэҕэ дириэктэр буолбут.
2019 сыллаахха Росавцияҕа салайааччы солбуйааччытынан көспүт, 2023 с. салайааччы буолбут.
Дмитрий Викторович кэргэннээх, 3 оҕолоох. Төрөппүттэрэ биэнсийэҕэ тахсан баран эмиэ Москубаҕа көспүттэр.
Федеральнай министиэристибэни салайбыт, Росавиацияны салайа сылдьыбыт биир дойдулаахпытын бары саҥа билэн соһуйабыт. Оттон Саха сиригэр авиация буксуйар эрэ...
Кыым.ру.
Хаартыска: Андрей Сорокин