Дьокуускайдааҕы өрүс пуордугар “Магдебург” теплоход Булуҥ уонна Эдьигээн улуустарын балыктыыр учаастактарыттан 15 туоннаттан тахса балыгы аҕалла. Бу туһунан ТХМ пресс-сулууспата иһитиннэрэр.
Балыгы теплоходтан номнуо сүөккээбиттэр. Бу быйылгы навигация кэмигэртиһэх эриэйсэ.
Тыа хаһаайыстыбатын миниистирин солбуйааччы Айаал Тимофеев бэлиэтээбитинэн, уопсайа атырдьах-балаҕан ыйдарыгар үс эриэйсэ оҥоһуллубут, киин куораппытыгар уопсайа 524 туонна балык кэлбит. Итинтэн 512 туоннаны Булуҥ алта балык хаһаайыстыбалара аҕалбыттар – “Булунское” МУП, “Приморский” МУП, “Арктика” артель, “Күһүүрдээҕи фактория” ТХПК уонна биирдиилээн урбаанньыттар – А.Е. Миронов, Е.И. Ачикасов, А.Е. Васильев. Өссө 12 туоннаны – Эдьигээннээҕи “Сыалаах” СХППК.
Уопсайа быйылгы балыктааһын кэмигэр 145 балыксыттар биригээдэлэрэ уонна 468 балыксыт үлэлээбит. Сайыҥҥы балыктааһын кэмигэр 1906 туоннаны балыктаабыттар – былырыыҥҥытааҕар 69 бырыһыанынан элбэҕи. Үчүгэй көрдөрүүнү Булуҥ, Аллараа Халыма, Аллайыаха уонна Усуйаана балыксыттара ситиспиттэр.
Кэлэр өрөбүллэргэ Дьокуускайга үгэс буолбут “Саха сирин балыга” дьаарбаҥка буолуоҕа, онно дьэ, сибиэһэй, тоҥ балык арааһа уонна астаммыт балык бородууксуйатын эгэлгэтин чэпчэки сыанаҕа атыылаһыахха сөп.
Кыым.ру
Хаартыска: СӨ ТХМ пресс-сулууспата.