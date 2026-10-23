Салгын суолун кылаабынай ааҕыныстыбата (ГАВС) эһиилги сылга субсидиялаах билиэттэр тустарынан иһитиннэрэр.
Ол курдук, билиҥҥитэ 2027 сылга чэпчэтиилээх билиэттэр атыыга тахса иликтэр. Урукку сыллары ыллахха, авиахампаанньалар субсидиялаах билиэттэри сэтинньи-ахсынньы ыйдарга атыыга таһаараллар. Биир сыл отой да ахсынньы 31 күнүгэр таһааран тураллар. Ааҕыныстыба бу боппуруоһу кыраҕатык кэтиирин, иһитиннэрии таҕыста да, тута иһитиннэриэх буолар. Бу туһунан кинилэр МАХ канаалларыгар суруйаллар.
Кыым.ру
Хаартыска: СИА