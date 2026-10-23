Сойуус сылларыгар тыа сирин нэһилиэктэригэр дьон олорор сирдэринэн араас түһүмэхтэрдээх тэрээһиннэр түөлбэлэринэн көдьүүстээхтик ыытыллар буоланнар улахан сэҥээриилэри ылаллар этэ, онтон билиҥҥи кэмҥэ бу үлэлэр ТОС-тарга уларыйаннар үлэлииргэ өссө дириҥ суолталаннылар.
Мытаах нэһилиэгэр: “Дүөдэ” (сал. Дьулустаан Безносов), “Аартык” (сал. Диана Максимова), “Дьөлөккөн” (сал. Сардана Корякина) туспа устааптаах, бэчээттээх, юридическай суолталаах ТОС-тары тэрийэннэр спортивнай-культурнай күрэхтэһиилэр, араас темаларга хайысхалардаах үлэлэр, бырайыактар сурулланнар ыытыллан кэллилэр, 2026 сыл Саха сиригэр Ил Дархаммыт А.С.Николаев ыйааҕынан Култуура сылынан биллэриллибитэ. Онон нэһилиэккэ сүрүн болҕомтону дьон олорор сирдэринэн олохтоох ТОС-тар үчүгэй ис хоһоонноох сынньалаҥ күннэрин бырайыак суруйаннар ыыттылар, ол курдук “Дьөлөккөн” (сал. Сардана Корякина) “Көхтөөхтүк сынньанабыт, дууһабытын үөрдэбит, үйэбитин уһатабыт” бырайыагынан дэлэй астаах, итии үүттээх чэйдээх сандалы тула тэрээһин көхтөөхтүк ыытыллан пенсионердар, бэтэрээннэр махталларын ылла. Олохтоох библиотека, сынньалан киинин үлэһиттэрэ үйэлэртэн - үйэлэргэ саха омук илдьэ кэлбит хомоҕой тыллардаах таабырыннарын таайан, өс хоһооннорун ситэрэн биэрэн, ону таһынан саастаах дьоннор өйдөрүн уһугуннарар сыаллаах кылгас бириэмэҕэ тыллартан турар этиилэри толкуйдаан оҥоруу оонньуулары ыытаннар, сойуус саҕанааҕы кэм дьоннорун өйүн - санаатын сэргэхситтилэр.
Бырайыак сүрүн ирдэбиллэринэн: ааспыт кэмнэргэ суруллубут, ылламмыт нууччалыы, сахалыы ырыалары байаан доҕуһуолунан уонна караоке көмөтүнэн толорууга көхтөөхтүк кытыннылар. Дьүүлүүр сүбэ быһаарыытынан анал ааттар олохтоннулар, ол курдук “Норуот үгэһин тута сылдьар ырыаһыт” Мотрена Осипова, “ССРС хит парад ырыата” Николай Кириллин, “Эстрада сулуһа” Сардаана Саввина, “Көмүс куолас” Клара Епифанова, “Ис дууһалаах ырыаны толорооччу” Галина Тимофеева, “Чаҕылхай толоруу” Федорова Васильева, “Сыана сулуһа” Ольга Осипова, “Көрөөччү биһирэбилэ” Галина Максимова, “Эдэр сааһы санатар ырыа” Августа Спиридонова, “Үчүгэй настырайыанньылаах ырыа” Николай Осипов кыайыылаахтарынан буоллулар, күрэҕи тэрийбит “Дьөлөккөн” ТОС аатыттан дипломунан, сыаналаах бириистэринэн наҕараадаланнылар.
Николай Осипов Россия суруналыыстарын сойууһун чилиэнэ,
Мытаах нэһилиэгэ.