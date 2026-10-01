Ол кэмҥэ Болуодьа уол эдэр-сэнэх, атыннык эттэххэ, күөгэйэр күнүгэр сылдьар уола хаан этэ. Быйыл күһүн аармыйаҕа ытык иэһин төлүү бараары, ох курдук оҥосто сылдьар. Ол эрэн, дьахтар диэни бу уон аҕыһыгар диэри билэ илигэ.
Биир сылаас сайыҥҥы киэһэ, дьоно ылбыт сабыс-саҥа "минскэйдэринэн" көтүтэ сылдьан, кыһын сопхуос хотонугар бииргэ үлэлэһэ сылдьыбыт, бэйэтиттэн уонча сыл аҕа, эрэ хайыыга түбэһэн сытар Аанчыгы көрсө түстэ.
Онон-манан сонун бырахсан кэпсэтээт, Аанчык уолга мичээрдээн баран эттэ:
– Нохоо, Буоба, дьонуҥ саҥа матасыыкыл ылбыттар эбит дуу, эчи хаарыаны, миигин хатааһылаппат буоллаҕыҥ, эдэр кыргыттары эрэ олордоруҥ буолуо.
Уолбут арай өйдөөн көрбүтэ, Аана имэ кэйэн, наһаа да кэрэтийэн көһүннэ. Эчи, толору самыылара чараас таҥас нөҥүө курдат көстөр, мөтөҕөр толору эмиийдэрэ умсугутуулаахтарын баҕаһын.
Болуодьа долгуйан, бүтэн хаалбыт куолаһынан нэһиилэ ыган:
– Ээ, хатааһылыы барыахха сөп буо, ол эрэн ханна барабыт? – диэбитин кулгааҕа эрэ истэн хаалла. Били, ийэтэ Аппанаастаахха баран көмөлөһөөр диэбитэ таах хааллаҕа.
Аана үөннээх баҕайытык мичээрдээт:
– Ноо, пиэримэ сайылыгар бара сылдьыахха, онно били балаҕаҥҥа таапачыкабын умнан кэбиспиппин, – диэтэ.
Болуодьа иккистээн эттиттэрэ барбат уол оҕото буолан биэрдэ, саҥа матасыыкылын тэппитигэр эстэн "быр" гына түстэ, ону кытта Аанчык уол кэннигэр кэлэн сүр чэпчэкитик мэҥэстэ түстэ. Дьэ, диэ...
Дьахтар сылаас тыыныттан, суол охсуутугар этинэн уонна түөһүнэн сыстарыттан, уолбут олох көҕүйэн иэдэйдэ. Били "чолоҕоро" ыалдьыар диэри кытаатан сордоото, хайыаххыный, эдэр саас, сылаас киэһэ, урут ымсыырар дьахтара...
Сайылык турар сирэ матасыыкылга чугас буоллаҕа, үс килэмиэтири өр гыныа баара дуо, начаас тирилэтэн тиийдилэр. Болуодьа уол матасыыкылын балаҕан аттыгар баар остуолбаҕа сэрэнэн өйөннөрдө. Аанчык барахсан, муус маҥан бөтөҕөлөрүн кылбаҥнатан балаҕан иһигэр дьылыс гынна.
Болуодьа табаҕын хостоон, аргыый аҕайдык испиискэтин уматан, табахтаан сыыйда, тарбахтара адьас сап-салыбырастар. Ол турдаҕына, балаҕан иһиттэн Аанчык саҥата:
– Ноо, тугу гына тураҕын, ыл, киирэн көмөлөс, ыскаап аана харан хаалбыт, – диэн иһилиннэ
Сыыһа-халты табаҕын тобоҕун умуруораат, Болуодьабыт балаҕан диэки дьүккүйдэ. Киирбитэ Аанчык ыскаап аанын кытта бодьуустаһан мадьыктаһа сылдьар эбит. Уол тиийэн дьахтарга көмөлөһөөрү ыскаап аанын күүскэ тардыбыта эмискэ аһыллан, онтон соһуйбут уол, мүччү туттан, Аанчыгы кууһа түстэ...
Аанчык Болуодьаны төттөрү анньыбата, хата, ууллан хаалан, уол түөһүгэр ыксары сыһынна. Оо, баҕарбыт дьахтар барахсан сылаас этэ сымнаҕаһын, сылааһын, киниттэн кэлэр дьикти үчүгэй сыт, эдэр уол мэйиитин адьас иирдэн кэбистэ...
Уолбут биирдэ өйдөммүтэ, балаҕаҥҥа баар ороҥҥо иккиэн ийэттэн саҥа төрөөбүттүү, кус сыгынньах сыталлар эбит. Астыммыт уонна дуоһуйбут дьахтар, Болуодьа даллайбыт кулгааҕын оонньоон ыстыы сатыыр уонна ол быыһыгар сибигинэйэр:
– Ноо, олус имэҥнээх эбиккин, хаһан эрэ онтон сылтаан баһыҥ хатаарай... Сотору эрим хаайыыттан тахсар, кэлэрэ чугаһаатаҕа буолуо.
Болуодьа ол киһиттэн иһигэр олус саллар этэ да, дьахтар иннигэр куттас курдук көстүмээри, кыһамматах курдук тутунна. Ол курдук оонньуу-күлсэ сытан, Болуодьа эмиэ көҕүйүү абылаҥнаах уотугар куустаран эрэрин биллэ. Эдэр эмньик хааҥҥа күүс киирэрэ түргэнэ сүрдээх, онтон уостара эмиэ ол курдук начаас, балысханнык бүтэр.
Уол баҕата ханан, табахтаары, сиэбин хастаары ыстаанын көрдүү сытан, хараҕа балаҕан икки аһаҕас түннүгэр хатанна. Икки кыра түннүк барыта толору киһи сирэйинэн бүөлэммит... Хаптаҕастаан кэлэн иһэр ыанньыксыт кыргыттар, бэрт көрү түбэһэн көрөн турардаахтар.
Кэлин сааһыран олорон, Болуодьа ол түгэни санаатаҕына, иһин түгэҕэ минньигэстик сылыйан ылар, эмиэ да кыбыстан, сирэйэ итийбэхтиир... Оо, Аанчык, Аанчык, барахсан. Бастакы имэҥнээх тапталы бэлэхтээбит, уолу эр киһи гыммыт дьахтар, хаһан да өйтөн-сүрэхтэн сүппэт эбит. Кэрэ ахтылҕан буолан, сааһыран эрэр киһи сүрэҕин минньигэстик нүөлүтэр, сылааһынан сылаанньытар буоллаҕа.
Аан бастаан холонор ааптар.