Мин итинтэн тэйбитим ыраатта эрээри, сороҕор сонуну ааҕар астык эбит. Атырдьах ыйыгар биһиги (ЖК «Ленские высоты») өрөспүүбүлүкэҕэ ЕРЗ* эриэйтининэн бастакы миэстэҕэ тахсыбыппыт. Буолаары буолан, икки номинацияҕа – билигин ыытыллар тутуу кээмэйинэн уонна хаачыстыбатынан. Ити – куораты тутуу тутулуга суох ТОП ЖК–2026** федеральнай куонкуруска «Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр бастыҥ олорор дьиэ-уот саҥа комплекса» диэн номинацияҕа эбии.
Дьиҥэр, ити барыта сиэрдээх – бу бырайыагы саамай бастыҥ диэн атыыласпыппыт. Мин өссө арыый атыны санаан ылбытым – бырайыак эмиэ лиидэр буолара миэхэ тоҕо астыгый диэн.
Кырдьыга, хоруйун үчүгэйдик билэбин. Тоҕо диэтэххэ, мэйиибит тутулун туһунан кинигэни (Савельев, Курпатов, Черниговская курдук ааптардар киэннэрин) ааҕар – сөбүлүүр хоббим. Барыта судургу (эт мэйиигинэн онно тиийбэт буоллаххына, кинигэни аах), ити – биһиги төрүт былыргы инистииммит “оонньуур”. Чуолаан, социальнай инистиин. Онтубут мөлүйүөн сыл анараа өттүгэр туохха барытыгар бастыҥ буоларга дьулуһуу курдук көстөр. Ити олус үчүгэйдик оҕолорго көстөр – кинилэр куттамматтар, тоҕо диэтэххэ, “кэһэйэ” иликтэр, половой инистииннэрэ эмиэ суох: эттэрэ-сииннэрэ ситэ илик, тестостерон бакаа суох. Оттон хайа үрдүгэр ким-хайа иннинэ ыттан, баһылыыр-көһүлүүр дьон буолуохтарын олус баҕараллар!
Ол өйдөнөр, өйдөөх дьоҥҥо махтал, быһаарбыттара (үөһэ көр). Былыргы булчуттар, арааһы хомуйааччылар, биһиги өбүгэлэрбит, сүүһүнэн тыһыынча сыл устата олохторо-дьаһахтара барыта бэрээдэктээх этэ. Инистиин ол саҕана үөскээбитэ – туохха барытыгар “уочарат” диэн: аска-үөлгэ, сиэкискэ, куттала суох буолууга. Билигин оннук тутулук соччо суох эрээри, инистиини утары барар сэрэхтээх. Туох эмэ кыах үөскээтэ – хайаан да ылыах тустааххын. Маны тутуспат буоллаххына, саамай кырата ыалдьыаҥ («Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса», Роберт Сапольски кинигэтин көр), саамай улахана – өрөбөлүүссүйэ да буолуон сөп.
Онон кэтэмэҕэйдээмэҥ, бастыҥ ЖК «Ленские высоты» диэнтэн кыбартыыра ылыаххытын баҕарар буоллаххытына – атыылаһыҥ. Биһиги бастыҥ атыылаһааччыларбытыгар бастыҥ усулуобуйаны этэбит. Ити туһунан эһиэхэ Атыы-эргиэн отделыгар үөрэ-көтө кэпсиэхтэрэ.
Застройщик ООО СЗ РП «Якутск». ОГРН 1021401050945. Строительство и продажи осуществляются в соответствии с Федеральным законом №214-ФЗ «О долевом участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф/. Не является публичной офертой. | Победитель ТОП-ЖК 2026 г. по Республике Саха (Якутия)" (премия "ТОП-ЖК"2026. Организаторы: РСПП, ТПП РФ, НОЗА. Оператор конкурса: ООО «Институт развития строительной отрасли»). | 1 место в рейтинге ЕРЗ от 01.08.2026 г в номинации - "По объему текущего строительства Республики Саха (Якутия). |1 место в рейтинге ЕРЗ от 01.08.2026 г в номинации - "По потребительским качествам ЖК в Республике Саха (Якутия).
Контактная информация, блок в публикации:
значок телефона, макса, ТГ +7 (4112) 255-521
Офис продаж: г. Якутск, ул. Новопортовская 1в
www.lenskievisoti.ru