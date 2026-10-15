Сэтинньи 7-8 күннэригэр Дьокуускайга “Үлэ кыбаартала” креативнай кластерга Саха сиринээҕи муода нэдиэлэтэ ыытыллыаҕа.
Бу бэстибээл сыала-соруга – бэйэлэрэ айан тигэр дьону өйөөһүн, уопут атастаһар былаһаакканы тэрийии, дизайнердар, истилиистэр, визажистар, моделлар икки ардыларыгар професиональнай сибээһи бөҕөргөтүү.
Тэрээһин кыттааччыларга бэйэлэрин кэллиэксийэлэрин көрдөрөргө, саҥа партнердары уонна биир санаалаах дьону буларга, көрөөччүлэргэ муода индустриятыгар саҥа хайысхалары көрдөрөргө уонна олохтоох дизайнердары уонна кинилэр үлэлэрин кытта билсэргэ кыах биэриэҕэ.
Муода нэдиэлэтэ "Үлэ кыбаарталыгар" сэтинньи 7-8 күннэригэр киэһэ 17:00 чаастан буолуоҕа.
Хаартыска: Svenstrogen