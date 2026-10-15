АЛРОСА “Анаабыр алмаастара” хампаанньата Өлөөн улууһун Дьэлиҥдэтигэр үгэс буолбут “күөх эриэйсэтин” тэрийдэ.
Дьокуускайтан уустук суоллаах-иистээх бөһүөлэккэ “АЛРОСА” авиахампаанньа” 2,5 туонна кэриҥэ оҕуруот аһын уонна фруктаны, ону сэргэ диисэл электро-ыстаансыйатыгар туттуллар аҕыс өкүмүлээтэри илдьэн биэрдэ.
Аһы-үөлү нэһилиэк ыалларыгар үллэрдилэр. Дьэлиҥдэ дьаһалтата уонна олохтоохторо алмаастаах хампаанньаҕа бөртөлүөтү көтүппүтүн уонна “Күөх эриэйсэни” кэмигэр аҕалбытын иһин махтаннылар.
– “Анаабыр алмаастара” хаһыс да сылын көмөлөһөллөрүн, элбэх оҕолоох ыаллары уонна нэһилиэк олохтоохторун барыларын өйүүллэрин иһин ис сүрэхпититтэн махтанабыт. Кинилэр оҕолорго анаан сыл аайы босхо оҕуруот аһын уонна фруктаны аҕалаллар. Биһиги уустук суоллаах-иистээх уһук сиргэ олорор буоламмыт, маннык көмө тугунан да кэмнэммэт күндү кэһии”, – диэн Дьэлиҥдэ олохтооҕо, элбэх оҕолоох ийэ Күннэй Николаева этэр.
АЛРОСА “Анаабыр алмаастара” тэрилтэтэ үлэлиир улуустарыгар баар нэһилиэнньэлээх пууннарга биир-биэс харчыта суох көмөлөһөр буолбута уонтан тахса сыл буолла. Дьэлиҥдэ олохтоохторун ортотугар үлэ, тыыл бэтэрээннэрэ, доруобуйаларыгар хааччахтаах дьон, кыаммат, элбэх оҕолоох ыаллар, ону тэҥэ анал байыаннай дьыйыы кыттыылаахтарын чугас дьоно олороллор.
“Анаабыр алмаастара” пресс-службата