“Криорус” диэн хампаанньа дириэктэрэ Игорь Артюхов кэпсииринэн, билигин аан дойду барытын үрдүнэн 740 киһи “тоҥоруллан” сытар. Ол иһигэр, АХШ-ка – 566, Арассыыйаҕа 109 киһи. Дьэ бу дьон тоҕо тоҥорулуннулар?
Биллэн турар, кинилэр хам тоҥон баран уулуссаҕа, хаарга-мууска бөх курдук ыһыллан-тоҕуллан, кыыл-сүөл аһылыга буолан сыппаттар. Кинилэр өлүөхтэрин иннинэ анал крионика килииньикэлэригэр улахан харчы төлүүллэр, дуогабардаһаллар. Ол кэннэ, өлөөттөрүн кытта, кинилэр өлүктэрин анал идэтийбит исписэлиистэр -196 кыраадыстаах убаҕас азокка уган “кэнсиэрбэлээн” кэбиһэллэр. Бу дьон “кэлин мэдиссиинэ сайдыбытын кэннэ иккистээн ириэриллэн тиллэн кэлиэхпит” диэн ыраланаллар.
Биллэн турар, бу барахсаттар кэлин тиллэллэрэ улахан боппуруос да буоллар, киһи үчүгэйгэ эрэнэрэ туох куһаҕаннаах буолуой... Таарыйа, билигин ким эрэ оннук “сибиэһэйдии” тоҥоруллан хаалыан баҕарар буоллаҕына, Арассыыйаҕа ол өҥө сыаната 3,8 мөл. солк. эрэ үһү.
Кыым.ру