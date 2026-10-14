Реклама Кыым 300-250 (МОБ)
  2. Сонуннар
  3. Экэниэмикэ
  4. Таба ахсаанынан иккис буоллубут

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Ааспыт сыл түмүгүнэн Саха сирэ дойду үрдүнэн таба ахсаанынан үһүс миэстэттэн иккис миэстэҕэ таҕыста – Ненец автономиялаах уокуругун куоһардыбыт.

Бу кирбии аҕыйах ахсааннаах төрүт олохтоох хотугу омуктар үгэс буолбут хаһаайыстыбаннай дьарыктарыгар улахан болҕомто уурулларын көрдөрөр.

Алтынньы 8 күнүнээҕи туругунан, бас билии көрүҥүттэн тутулуга суох 118 хаһаайыстыбаҕа 177 047 таба баар. Ол баайы 1 022 киһи, табаһыттар уонна чуум үлэһиттэрэ о.д.а. көрөллөр-истэллэр.

– Табаны иитии норуот хаһаайыстыбатын биир салаата буоларын таһынан, хотугу норуоттар култуурунай үгэстэрин, төрүт дьарыктарын харааннааһын, – диэн Ил Дархан Айсен Николаев мэлдьи этэр.

Кыым.ру.

Хаартыска: СИА.

Бүтэһик сонуннар