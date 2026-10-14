Ааспыт сыл түмүгүнэн Саха сирэ дойду үрдүнэн таба ахсаанынан үһүс миэстэттэн иккис миэстэҕэ таҕыста – Ненец автономиялаах уокуругун куоһардыбыт.
Бу кирбии аҕыйах ахсааннаах төрүт олохтоох хотугу омуктар үгэс буолбут хаһаайыстыбаннай дьарыктарыгар улахан болҕомто уурулларын көрдөрөр.
Алтынньы 8 күнүнээҕи туругунан, бас билии көрүҥүттэн тутулуга суох 118 хаһаайыстыбаҕа 177 047 таба баар. Ол баайы 1 022 киһи, табаһыттар уонна чуум үлэһиттэрэ о.д.а. көрөллөр-истэллэр.
– Табаны иитии норуот хаһаайыстыбатын биир салаата буоларын таһынан, хотугу норуоттар култуурунай үгэстэрин, төрүт дьарыктарын харааннааһын, – диэн Ил Дархан Айсен Николаев мэлдьи этэр.
Кыым.ру.
Хаартыска: СИА.