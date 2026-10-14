Нерюнгри оройуонун олохтооҕо анал байыаннай дьайыыга өлбүт уолугар анаммыт төлөбүрү былдьаһа сатаабыт, ол эрээри, суут кинини холооно суох нэһилиэнньик диэн аккаастаабыт. Бу туһунан Саха сирин сууттарын холбоһуктаах пресс-сулууспатын МАХ каналыгар суруллар.
Байыас ийэтэ суукка урукку кэргэнэ төлөбүрү ылар быраабын быһарга модьуйуулаах тахсыбыт. Кини урукку эрэ “уолугар бииргэ олорор да, арахсыбыппытын да кэннэ наадыйбатаҕа, көрсүбэтэҕэ, элимиэнин төлөөбөтөҕө (200 тыһ. солк. курдук иэстээх эбит), уолун кытары кэпсэппэт да, оннооҕор уруутугар да кэлбэтэҕэ” диэбит. Маны таһынан, кини “урукку кэргэним миигин уонна оҕобун кырбыыр этэ” диэбит.
Туоһулар ити аҕа буолуохсут уолун олоҕор кыттыспатаҕын бигэргэппиттэр. Суут бастакы инстанцията ити этиилэри кытары сөбүлэспит уонна уол аҕата ханнык да өйөбүл миэрэтин ылбатын курдук быһаарбыт. Ону кытары сөбүлэспэтэх уонна ааһына сатаабытын, апелляция суута ылыммата, бастакы быһаарыыны оннунан хаалларда.
Хомойуох иһин, маннык түгэн бастакы буолбатах. Уолаттарын иитиспэккэ гынан баран, АБДь суорума суолламмыттарын кэннэ, харчытыгар ымсыыран былдьаһа сатыыллара элбээтэ. Холобур, алтынньы саҥатыгар Хаҥалас улууһугар биир аҕа төлөбүргэ тиксээри суукка уолун кытары түспүт уон хаартыскатын аҕалан аһыннара сатаабыта, ол эрээри өлбүт уол ийэтэ аҕалара уолун олоҕор хаһан да кыттыспатаҕын дакаастаабыта.
Кыым.ру
Хаартыска: oreltimes.ru