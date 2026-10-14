Алтынньы 21-22 күннэригэр Ил Түмэн уочараттаах пленарнай мунньаҕа буолуоҕа. Мунньах бэбиэскэтигэр бүддьүөт-үп бэлиитикэтин, судаарыстыбаннай тутуу, гражданнар социальнай көмүскэллээх буолууларыгар, олорор дьиэ-уот уонна хомунаалынай хаһаайыстыба сокуоннарын тупсарыыга туһуламмыт 49 боппуруос киирбит.
Бастатан туран, кэлэр сыллардааҕы өрөспүүбүлүкэ бүддьүөтэ көрүллүөҕэ. Норуот дьокутааттара «2027 сылга уонна 2028-2029 сыллардааҕы былааннаах кэмҥэ Саха Өрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннай бүддьүөтүн туһунан» сокуон барылын, ону тэҥэ үс сыллаах булгуччулаах мэдиссиинэ страховкалааһынын территориальнай пуондатын бүддьүөтүн барылын бастакы ааҕыыга көрүөхтэрэ.
Ону таһынан эрэгийиэҥҥэ нолуок бэлиитикэтин тупсарыы уонна эрэгийиэннээҕи инвестиционнай бырайыактары көҕүлээһин туһунан сокуоннар барылларын көрүөхтэрэ.
Салгыы парламент олохтоммут процедураларыгар сөп түбэһиннэрэн, СӨ Судаарыстыбаннай Мунньаҕа Николай Владимирович Бочковы Саха Өрөспүүбүлүкэтин Бырабыыталыстыбатын бэрэссэдээтэлин 1-кы солбуйааччы дуоһунаһыгар аныырга СӨ Ил Дарханыгар сөбүлэҥи биэрэр туһунан, маны сэргэ, мандаат уонна регламент хамыыһыйата 15 №-дээх Үөһээ Бүлүү -Горнай биир мандааттаах быыбардыыр уокуругар талыллыбыт норуот дьокутаата Николай Долгунов боломуочуйатын бигэргэтэр туһунан уураахтар бырайыактара көрүллүөхтэрэ.
Бэбиэскэҕэ икки суут учаастагар (Булуҥ уонна Уус Алдан улуустара) мөрөбүөй судьуйалары талыы уонна сис кэмитиэттэр састааптарыгар уларытыылары киллэрии боппуруостара киллэриллибиттэр.
Пленарнай мунньахха гражданнар бырааптарын хааччыйыыга уонна уопсастыбаннай бэрээдэги харыстааһыҥҥа улахан болҕомто ууруллуоҕа. Парламентарийдар өрөспүүбүлүкэ сиригэр-уотугар электроннай табаҕы уонна манна аналлаах убаҕаһы биирдиилээн атыылааһыны толору бобор сокуон барылын көрүөхтэрэ.
Инфраструктураны сайыннарыы боппуруоһугар норуот дьокутааттара өрөспүүбүкэтээҕи нуормалары федеральнай сокуону кытта дьүөрэлииргэ туһуламмыт сокуон барылларын көрүөхтэрэ. Олор истэригэр территориялары кэлимник сайыннарыы туһунан балаһыанньалары көннөрүү (КРТ), олохтоох салайыныы уорганнарыгар биир сыыппара кэрискитигэр (реестргэ) киллэрэргэ «хотугу» олорор дьиэ субсидиятын ыларга гражданнар уочараттарын быһаарары, хонтуруолу ыытар боломуочуйалары биэрии, хапытаалынай өрөмүөн иһин бэриллэр электроннай кибитээнсийэни сокуонунан бигэргэтии уо. да. а бааллар.
Бу туһунан Ил Түмэн пресс-сулууспата иһитиннэрэр.
Хаартыска: Ил Түмэжн пресс-сулууспата.