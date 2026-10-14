Сарсын, алтынньы 15 күнүгэр, Дьокуускайга “Олоххун уларыт” диэн уочараттаах көмө аахсыйа ыытыллыаҕа. Бу аахсыйа олох очурдарыгар оҕустарбыт, ускул-тэскил сылдьар, хаамаайы арыгыһыттарга, ыарахан балаһыанньаҕа түбэспит дьоҥҥо көмө-тирэх буолар сыаллаах ыытыллар.
Бу аахсыйа урут-уруккуттан ыытыллар. Сарсын үгэс быһыытынан “Хоттей” эргиэн киинин иннигэр – Ф.Попов уулуссатыгар сарсыарда 10 чаастан күнүс 15 ч. диэри ыытыллыаҕа.
Манна кэлбит дьону быраастар көрөллөр-истэллэр (фтизиатр, терапевт, нарколог), хаан анаалыһын ылаллар, ФЛГ түһэрэллэр уо.д.а. Уйулҕа үөрэхтээхтэрэ сүбэ-ама биэрэллэр, үлэ булууга көмөлөһөллөр, баҕалаахтары приюттарга угаллар, итиэннэ итии аһы уонна ыраас таҥаһы биэрэллэр.
Аахсыйаны СӨ ИДьМ уонна Саха сиригэр киһи быраабыгар боломуочуйалаах күүстэринэн ыытыллар. Урут бу аахсыйа “Путь к дому” диэн ааттааҕа.
Эбэн эттэххэ, Үрүттээх ырыынак, “Хоттей” эргиэн киинэ – хаамаайылар, олорор сирэ суох, аймахтарын кытары сибээстэрин быспыт дьон мустар түөлбэлэрэ. Онон аахсыйа бу түөлбэҕэ буолара мээнэҕэ буолбатах.
Кыым.ру
Хаартыска: “Эхо Столицы”