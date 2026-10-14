Реклама Кыым 300-250 (МОБ)
  2. Сонуннар
  3. Уопсастыба
  4. "Олоххун уларыт": хаамаайыларга көмөлөһүөхтэрэ

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Сарсын, алтынньы 15 күнүгэр, Дьокуускайга “Олоххун уларыт” диэн уочараттаах көмө аахсыйа ыытыллыаҕа. Бу аахсыйа олох очурдарыгар оҕустарбыт, ускул-тэскил сылдьар, хаамаайы арыгыһыттарга, ыарахан балаһыанньаҕа түбэспит дьоҥҥо көмө-тирэх буолар сыаллаах ыытыллар.

Бу аахсыйа урут-уруккуттан ыытыллар. Сарсын үгэс быһыытынан “Хоттей” эргиэн киинин иннигэр – Ф.Попов уулуссатыгар сарсыарда 10 чаастан күнүс 15 ч. диэри ыытыллыаҕа.

Манна кэлбит дьону быраастар көрөллөр-истэллэр (фтизиатр, терапевт, нарколог), хаан анаалыһын ылаллар, ФЛГ түһэрэллэр уо.д.а. Уйулҕа үөрэхтээхтэрэ сүбэ-ама биэрэллэр, үлэ булууга көмөлөһөллөр, баҕалаахтары приюттарга угаллар, итиэннэ итии аһы уонна ыраас таҥаһы биэрэллэр.

whatsapp image 2023 06 20 at 09.16.58

Аахсыйаны СӨ ИДьМ уонна Саха сиригэр киһи быраабыгар боломуочуйалаах күүстэринэн ыытыллар. Урут бу аахсыйа “Путь к дому” диэн ааттааҕа.

Эбэн эттэххэ, Үрүттээх ырыынак, “Хоттей” эргиэн киинэ – хаамаайылар, олорор сирэ суох, аймахтарын кытары сибээстэрин быспыт дьон мустар түөлбэлэрэ. Онон аахсыйа бу түөлбэҕэ буолара мээнэҕэ буолбатах.

Кыым.ру

Хаартыска: “Эхо Столицы”

Бүтэһик сонуннар