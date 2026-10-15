Максим уонна Евгения Арбугаевтар Саха сиригэр устубут “Чуураа” документальнай киинэлэрэ Польшаҕа ыытыллар “Camerimage” киинэ бэстибээлин састаабыгар киирдэ.
Бу бэстибээлгэ кылгас метражтаах документальнай киинэ куонкуруһа быйыл аан бастаан ыытыллар. “Camerimage” бэстибээл сэтинньи 7 күнүттэн 14 күнүгэр диэри буолуоҕа.
“Киинэни Абый уонна Үөһээ Дьааҥы улуустарыгар устубуппут. Мин бэйэм оператор-постановщик буоларым быһыытынан, “Camerimage” диэн кинематографияҕа аан дойдуга биир саамай дьоһуннаах уонна суолталаах бэстибээл буолар. ВГИК-тан ыла бу бэстибээлгэ кыттар баҕа санаалаах этим” – диэн ЯСИА-ҕа Максим Арбугаев кэпсээбит.
Сонун төрдө, хаартыска: ЯСИА