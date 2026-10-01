АЛРОСА Саха сирин оҥорон таһаарааччыларыныын ситимин өссө бөҕөргөтөр, олохтоох бородууксуйа саҥа хайысхаларын үөрэтэр. Ол барыта хампаанньа генеральнай дириэктэрэ Павел Маринычев сорудаҕынан өрөспүүбүлүкэ аргарийдарын өйүүр сыаллаах ыытыллар үлэ түмүгэ.
2024 сыллаахха хампаанньа барыта 34,8 мөл. солк. суумалаах тыа хаһаайыстыбатын табаарын атыыласпыт буоллаҕына, 2025 сыллаахха – 42,7 мөл. солк. Алмаастаах хампаанньа кэлин даҕаны оҥорон таһаарааччылары өйүүр санаалааҕын туһунан балаҕан ыйын 25 күнүгэр Дьокуускай куоракка буолан ааспыт “Сила села” пуорумҥа эттэ.
Пуорум кэмигэр олохтоох оҥорон таһарааччылар хампаанньа иһинэн үлэлиир, Мииринэй улууһугар уонна Накыын баахта бөһүөлэктэригэр үлэһиттэр аһылыктарын хааччыйар “АЛРОСА-торг” бэрэстэбиитэлин кытта көрүстүлэр. Пиэрмэрдэр сэргиир-мунаанар суолларыгар хоруйдары иһиттилэр, ону тэҥэ хампаанньа бородууксуйаны хайдах быһыылаахтык атыылаһарын биллилэр.
“Биһиги остолобуойдарбытыгар эт, балык, сир аһа уонна да атын өрөспүүбүлүкэ арго-бырамыысыланнай комплексын табаара тиһигин быспакка кэлэ туруо диэн эрэнэбит, – диэн “АЛРОСА-торг” генеральнай дириэктэрэ Константин Бруевич эттэ. – Пуорум кэмигэр боруобалаан көрөргө диэн кэккэ бородууксуйаҕа сайаапкалары оҥордубут. Онон бородууксуйа хаачыстыбатын боруобалаан көрөн баран, поставщиктары кытта салгыы хайдах үлэлэһэрбитин быһаарыахпыт”.
Алмазный-край.ру.