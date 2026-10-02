“Эһиил Арассыыйаҕа страховой биэнсийэни иккитэ төхтөрүйэн индексациялыахтара” диэн дойду үлэҕэ министиэристибэтэ иһитиннэрэр.
Министиэристибэ этэринэн, ол туһунан 2027—2029 сс. Социальнай пуонда бүддьүөтүн бырайыагар номнуо суруллубут. Сокуон бырайыага бырабыыталыстыбаҕа бигэргэнэ киирбит.
Бастакы индексация 2027 с. олунньу 1 күнүгэр ол күннээҕи инфляция таһымынан көрөн оҥоһуллуохтаах – 6,8%-нан үрдэтиэхтэрэ. Иккис индексация муус устар 1 күнүгэр буолара күүтүллэр. Онно, барыллаан этэллэринэн, страховой биэнсийэ эбии 3,3%-нан эбиллиэхтээх.
Кыым.ру.
Хаартыска: РФ СоцФондата