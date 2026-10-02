Тыа хаһаайыстабатын министиэристибэтэ этэринэн, балаҕан ыйын бүтүүтүнээҕи туругунан, Саха сиригэр 49 328,19 туонна үүт ыаммыт, ол аата сыллааҕы былаан 87,6%-на туолбут. Былырыын баччатааҕы көрдөрүүнү 6,44 туоннанан куоһаран иһэбит.
Үс улуус былаанын аһара толорбут: Нам – 116% (2 394 туонна), Кэбээйи – 108% (1 336 туонна), Мииринэй – 101% (691 туонна). Өссө алта улуус – Горнай, Сунтаар, Өлүөхүмэ, Ленскэй, Таатта уонна Мэҥэ Хаҥалас – былааннарын 90%-нын куоһарбыттар.
Тэрээһиннээх хаһаайыстыбалар ортолоругар икки уһулуччу бастыҥ көрдөрүүнү Кэбээйи тэрилтэлэрэ ситиспиттэр – “Сайылык” ТХПК МТС (131%) уонна “Ворошилов” ТХППСК (128%). Кинилэртэн аһара хаалбакка маннык тэрилтэлэр иһэллэр: Нам “Эрэл” ТХПК-та (116%), Cунтаар үс кэпэрэтиибэ – “Үрдэл” ТХПК (108%), “Милк-Ас” ХЭУо (102%) уонна “Тускул” ХЭУо (101%), Горнай “Горнай-Ас” ТХППК-та (105%) уонна Мииринэй “Новай” ХЭУо-та (102%).
Улуустар ортолоругар баалабай оҥорон таһаарыыга бастакы миэстэҕэ Мэҥэ Хаҥалас тахсыбыт: 6 114 туонна былааннааҕыттан 5 553 туоннатын ыабыт. Иккис Сунтаар буолбут – 5 178 туонна, үһүс – Чурапчы – 4 199 туонна.
Санатар эбит буоллахха, быйыл үүтү ыаһыныгар уонна оҥорон таһаарыыга барыта 3,7 млрд солк. көрүллүбүтэ. Онтон 86%-на улуустарга-куораттарга тиийэн турар.