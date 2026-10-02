  2. Сонуннар
  3. Сонуннар
  4. Тэлэбиисэр көстөрө мөлтүөҕэ

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Балаҕан ыйын 25-с күнүттэн күн интерференцията саҕаламмытынан, тэлэбиисэр көстөрө мөлтүөн сөп. Ол туһунан инновация министиэристибэтэ кэпсиир.

Интерференция диэн – айылҕа көстүүтэ. Чопчу ханнык эрэ кэмҥэ күн, сигналы ыытар спутник уонна сиргэ турар ыстаансыйа оҕунан ыппыт курдук биир көнө лииньийэҕэ хатыһан ылаллар. Ол түмүгэр күн сардаҥалара тэлэбиисэр-араадьыйа сигналыгар мэһэйдэһэр буолаллар.

“Интерференция алтынньы 22 күнүгэр диэри салҕаныаҕа. Элбэх киһини таарыйыа суоҕа эрээри, РТРС сигнал эрэсиэрбэлээх источниктарын бэлэмнээн олорор. Наада буоллаҕына, трансляцияны онно көһөрөн биэриэхтэрэ”, – диэн биэдэмистибэ үлэһитэ суруйар.

Тугу эрэ ыйытыаххытын баҕардаххытына, РТРС “итии лииньийэтигэр” эрийиэххитин сөп: 8 800 220-20-02.  

Кыым.ру.
Хаартыска: СИА.                

Бүтэһик сонуннар