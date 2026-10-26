Санкт-Петербург куорат парламеныгар куорат аатын урукку Лениград диэҥҥэ төттөрү уларытар туһунан этии киирэ сырытта эрээри, спикер А.Бельскэй оннук уларытарга туох да улахан төрүөт суоҕун, Санкт-Петербург да, Ленинград да диэн ааттар утарыта турсубаттарын, бу ааттар хайалара да куорат олохтоохторугар күндүлэрин, чугастарын эттэ.
Ол кимнээх уонна туох төрүөттээх куорат “Санкт-Петербург” диэн аатын уларыта сатаабыттарын суруйбаттар. Сэрэйдэххэ, ханнык эрэ “аһара патриоттуу” дьулуурдаах дьон куорат ньиэмэстии аатын сөбүлээбэтэх буолуохтарын сөп. Биллэрин курдук, бу куорат 1703 с. төрүттэниэҕиттэн ыла Санкт-Петербург диэн ааты сүгэр. Арай, аан дойду I сэриитин сылларыгар, ньиэмэс омугу абааһы көрүү муҥутаабыт кэмигэр, 1914 сылтан аата Петроград диэҥҥэ уларыйа сылдьыбыта. 1924 с. Ленин өлөөтүн кытта аны “Ленинград” буолбута. Оттон Арассыыйа олохтооҕо барыта “демократ” буолан Дьобуруопаны өрө тутар, таҥара оҥостон үҥэр кэмигэр, бука, “куорат ньиэмэстии аатын төнүннэрдэхпитинэ Германия курдук сайдыахпыт” дии санаан буолуо, 1991 с. куорат Санкт-Петербург диэн аата төннүбүтэ.
Кыым.ру