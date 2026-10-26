Ас-үөл сыаната буолар-буолбат сылтаҕынан күн-түүн үрдүү турар. Кыра хамнастаах, элбэх оҕолоох-уруулаах киһи үбүн-харчытын ааҕан-суоттаан, ыйдааҕы ороскуотун ортотунан таһааран баран, төһө-хачча харчыны ханна туттарын былааннаннаҕына эрэ, сатанар буолла. Онно ас-үөл сорох өттүн кууһунан атыылыыр базаттан ылар табыгастаах диэн туран, бүгүҥҥү нүөмэрбитигэр ас-үөл сыанатын таһаарабыт.
Чернышевскай 80-ҥа – кууһунан атыы базата
Куорат “уоптабайдарыттан” биир саамай улаханнара. Манна сарсыардаттан киэһээҥҥэ диэри тохтоло суох атыы-тутуу, киирии-тахсыы бөҕө. Үлэ эрэсиимин 09.00--18.00, субуотаҕа 09.00--17.00 диэри, өрөбүл – баскыһыанньа диэн суруйан ыйаабыттар.
Ыксалаһа турар үс тутууга, уопсайа, 40-ча атыылыыр сир баар. Мин “Первый оптовый” диэҥҥэ киирдим. Онно 21 нүөмэрдээх “Вкуснятина” маҕаһыын сыаналарын көрдүм:
“Алейка” бурдук 5 кг – 310 солк.
“Беляевская” бурдук 5 кг – 300 солк.
“Алейка” бурдук 10 кг – 620 солк.
“Макфа” рожки арааһа – 72 солк. саҕалаан.
“Алейка” рожки арааһа – 36 солк. саҕалаан.
“Экстра” рожки арааһа – 37 солк. саҕалаан.
Йогурт “Альпеленд” малина/клубника – 33,7 солк.
“Сметановна” сүөгэй 20% 185 гр – 116,5 солк.
2,5% үүт 1 л – 96 солк.
“Млада” 3,2% үүт -- 126 солк.
Сырная колбаса – 239 солк.
“Каймак” – 209 солк.
18 бакыаттаах “Нури” чэй – 59 солк.
100 бакыаттаах “Нури” чэй – 188 солк.
“Любимый” суок 0,95 л – 115 солк.
“Любимый” суок 1,93 л – 215 солк.
“Фанта” 2 л – 195 солк.
“Спрайт” 2 л – 195 солк.
Минньигэс арааһа барыта баар: рулет – 63,6 солк., мини-рулет – 89,3 солк.
Тууһаммыт оҕурсуну көрө турдахпына, атыылааччы кэлэн: “Биһиэхэ “Главпродукт” аналога атыыланар, “Green Ray” диэн ааттаах. Бу – быдан чэпчэки, састааба да үчүгэй. Билигин атыылаһааччылар бары манныгы ылаллар”, – диэн быһаарда.
Горох “Green Ray” – 93 солк.
Фасоль “Green Ray” – 99,5 солк.
Помудуор “Green Ray” (маринуйдаммыт) – 150 солк.
Помудуор “Green Ray” (ыраастаммыт) – 152 солк.
Помудуор “Green Ray” черри 720 гр – 150 солк.
Тууһаммыт оҕурсу “Green Ray” 720 гр – 150 солк.
Тууһаммыт оҕурсу “Green Ray” Кубанскай 720 гр – 169 солк.
Тууһаммыт оҕурсу “Green Ray” корнишоннар 720 гр – 191,5 солк.
Кукуруза “Green Ray” – 108, 6 солк.
“Green Ray” томатнай пааста 920 гр – 313,5 солк.
“Халапеньо” биэрэс – 157 солк.
Икра кабачок “Green Ray” – 149 солк.
Клубника барыанньата “Green Ray” – 157 солк.
Клубника джемэ “Green Ray” – 135 солк.
Салгыы “Куриный домик” маҕаһыыҥҥа: “Халяль” арыы – 230 солк., бэчиэнньэ 2 кг – 550 солк., коржик 2,5 кг – 800 солкуобай. Оттон “Скиф” маҕаһыыҥҥа: таба эттээх бэлимиэн 1 кг – 500 солк., “Северный” бэлимиэн – 500 солк., “Байсад” куурусса филетэ – 650 солкуобай. “Фишка” маҕаһыыҥҥа: “Чим чим” удон лапсата – 135 солк., “Сэнсой” удон лапсата – 162 солк., ириис (Кытай) 25 кг – 1700 солк., томатнай пааста – 150-200 солк.
Чернышевскай 66-та
Сэттиэлэ бүтүүтэ эбитэ буоллар, бука, дьон-сэргэ өссө элбэх буолуо эбит. Хата, аан күн буолан, дьон-сэргэ арыый наҕыл. Арай улахан уйуктаах массыыналар, таһаҕас аҕалан-илдьэн, төттөрү-таары субуһаллар. Манна билиҥҥи хаһаайкалар үксүлэрэ сөбүлээн атыылаһар маҕаһыыннарыгар “Инкотрейдка” киирдибит:
Куурусса филетэ -- 565 солк.
Куурусса буута – 364 солк.
Балык соуһа 240 гр – 176 солк.
Соялаах биэрэстээх пааста – 418 солк.
Терияки соус 1,5 л – 463 солк.
Тоҥ семга 1 кг – 1900 солк.
Семга в цитрусовом маринаде – 2003 солк.
Панировкалаах куурусса дабыдала 1 кг – 703 солк.
Панировкалаах куурусса дабыдала 2 кг – 1264 солк.
“Серволюкс” куурусса этэ 2 кг – 1149 солк.
Наггетсы 290 гр – 162 солк.
Тоҥ облепиха 10 кг – 426 солк.
“Креметте” сыыр – 705 солк.
Кокосовай үүт – 210 солк.
“Хохланд” иһиттээх сыыр 400 г – 305 солк.
“Хохланд” сыыр 480 г – 348 солк.
“Мини” тарталеткалар 20 устуука – 171 солк.
“Хайнц” томатнай кетчуба 800 гр – 285 солк.
Салгыы “Яйцо” диэн маҕаһыыны өҥөйдүм: “Белорусскай” тушенка – 275 солк. уонна “Рогачев” сгущенка – 140 солк.. Онтон “Мясо” диэн маҕаһыыҥҥа: “Бразилия” куурусса буута 15 кг – 4650 солк.
“Своя копейка” маҕаһыын
Бу маҕаһыын Дьокуускайга 3 сиргэ баар, дьон-сэргэ чэпчэки сыаналаах диэн сылдьар. Мин Дзержинскэй уул. 42/5 баар филиалыгар сырыттым. Атыылыыр эрээти кэрийэн көрдөххө, маннык:
“Алейка” бурдук 2 кг – 155 солк.
“Макфа” бурдук 2 кг – 151 солк.
“Беляевская” бурдук 5 кг – 282 солк.
“Русский” саахар 1 кг – 106 солк.
“Русский” саахар 5 кг – 543 солк.
“Продимекс” саахар 1 кг – 101 солк.
“Санни голд” – 172 солк.
Кыһыл доширак – 70 солк.
“Макфа” рожки арааһа – 84 солк. саҕалаан.
“Экстра” рожки арааһа – 47 солк. саҕалаан.
Йогурт “Эрмигурт” – 60 солк.
“Добрый” суок 1 л – 167 солк.
“Лейс” чипсы ортото – 128 солк., улахана – 207 солк.
Сымыыт 10 уст – 148 солк.
“Кока-кола” – 229 солк.
25 бакыаттаах “Нури” чэй – 73 солк.
“Яшкино” вафля – 85 солк. саҕалаан.
“Говядина Бурятмаспром” кэнсиэрбэ – 239 солк.
“Махеевь” кетчуп – 119 солк.
“Молочный дождик” 2,5 % үүт – 142 солк.
“Кубанскай” ириис 3 кг – 542,6 солк.
Гречка – 346 солк.
“Светофор” маҕаһыын
“Кальве” майаныас 800 гр – 155 солк.
Манго хатарыллыбыт 500 гр – 391 солк.
“Нежный” йогурт 285 гр – 55 солк.
“Радость вкуса” сиир арыы 400 гр – 468 солк.
“Крестьянское” сиир арыы 180 гр – 206 солк.
“Молочная магия” сиир арыы 500 гр – 251 солк.
“Пармезан” сыыр 400 гр – 426 солк.
Сырники – 455 солк.
Доруоһалаах тиэстэ – 94 солк.
“Рогачев” сгущенка – 161 солк.
Манна бородууктаны таһынан дьиэҕэ кэтэр таҥас-сап, бытовой хиимийэ, иһит-хомуос эмиэ баар. Кыратык холобурдаан көрдөрдөххө:
“Элара Home” кумааҕы салпыакка 250 уст. – 101 солк.
“Така Home” кумааҕы салпыакка 250 уст. – 112 солк.
“Колгейт” тиис суунар паста 125 мл – 123 солк.
Фасовкалыыр пакет 500 уст. – 146 солк.
“Аос” иһит сууйар 1500 гр – 292 солк.
“Дюм-дюм” маҕаһыын
Куйаар ситимигэр “Дьокуускайга саамай чэпчэки сыаналаах ас-үөл маҕаһыына ханныгый?” диэн ыйытык оҥорбуппутугар, “Дюм-дюм” маҕаһыыны хас да киһи ыйбыта. Онон өрөбүл күн бу маҕаһыыҥҥа бара сырыттым. Маҕаһыын истиин-тастыын ыраас, чөкө буолан, киһи эрэ үөрэ-көтө атыылаһыах курдук. Онтон битириинэни көрөр буоллахха:
“Беляевская” бурдук 2 кг – 152 солк.
“Санни голд” 1 л – 184 солк.
“Большая кружка” 3,2% үүт -- 146 солк.
100 бакыаттаах “Грин Филд” чэй – 345 солк.
“Сопьо крима” 500 гр – 273 солк.
“Монарх” кофе 95 гр – 407 солк.
Кыһыл доширак – 61 солк.
“Золотая долина” персик хомпуот – 169 солк.
Саахар 1 кг – 109 солк.
Гречка 1 кг – 81 солк.
Ириис 1 кг – 70 солк.
“Макфа” рожки арааһа – 72 солк. саҕалаан.
Тууһаммыт оҕурсу – 277 солк.
“Любимый” суок 2 л – 247--253 солк.
“Кальве” майаныас 200 гр – 63 солк.
Сымыыт 10 уст. – 150 солк.
“Главпродукт” сгущенка – 108 солк.
“Яшкино” вафля 200 гр – 76 солк.
Сыыр 50% кг – 861 солк.
“Альпен голд” сакалаат – 100 солк.
Маҕаһыыҥҥа биирдэ киирэн таҕыстахха
Аспытын төһө да кууһунан атыы кииниттэн атыыласпыппыт иһин, күннээҕи килиэппитин кытта маҕаһыынтан тугу эрэ эбии ылан тахсааччыбыт. Оннук киириигэ төһө суумалааҕы атыылаһан тахсарбытын суоттаары, эмиэ син чэпчэки сыаналаахтарга киирсэр “Пятерочкаҕа” сырыттыбыт, чиэкпитин ылан көрдөххө, маннык тахсар:
Килиэп – 64 солк., “Фермерское подворье” йогурт – 109 солк., халбаһы – 284 солк., “Сладкая слобода” бэчиэнньэ 100 гр – 59,99 солк., “Красный Октябрь” ириис кэмпиэт – 147,99 солк., “Фермерское подворье” үүт 1 л – 129,99 солк., “Сметанковый” сыыр 200 гр – 299,99 солк., “Принцесса Нури” 25 бакыаттаах чэй – 79,99 солк, “Монарх оригинал” кофе 95 г – 499,99 солк.
Биирдэ киириигэ маҕаһыыҥҥа 1 178 солк. хаалларан таҕыстахпыт ити. Биллэн турар, дьиэ кэргэн ахсааныттан, ким тугу сөбүлүүрүттэн бу суума халбаҥныаҕа.
Татьяна ЖАНЧИКОВА.